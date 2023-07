W. Brytania: Premier Sunak i prezydent USA Biden o wzmocnieniu NATO i wsparciu dla Ukrainy

Premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak i prezydent USA Joe Biden zgodzili się co do potrzeby wzmocnienia NATO i utrzymania wsparcia dla Ukrainy, aby była w stanie wygrać wojnę - przekazano w komunikacie wydanym przez Downing Street po spotkaniu obu polityków.

"Patrząc w przyszłość na odbywający się w tym tygodniu szczyt NATO, premier i prezydent Biden zgodzili się co do potrzeby wzmocnienia naszego sojuszu i utrzymania naszego wsparcia dla Ukrainy. Omówili postępy kontrofensywy i podkreślili znaczenie zaangażowania międzynarodowych partnerów tego kraju w jego długoterminową obronę, aby zapewnić wsparcie, którego Ukraina potrzebuje, aby wygrać tę wojnę i zapewnić sprawiedliwy i trwały pokój. Jeśli chodzi o szersze kwestie związane z NATO, zgodzili się co do potrzeby zapewnienia Szwecji szybkiej ścieżki do pełnego przystąpienia do NATO" - napisano.

Dodano, że poruszyli również inne kwestie geopolityczne, w tym sytuację w regionie Indo-Pacyfiku i sprawę Iranu.

Jak poinformowano, przywódcy omówili także postępy poczynione od czasu ogłoszenia w czerwcu Deklaracji Atlantyckiej, tworzącej ramy partnerstwa gospodarczego między Wielką Brytanią a Stanami Zjednoczonymi, i uzgodnili, że w październiku odbędzie się pierwsze spotkanie na wysokim szczeblu między przedstawicielami brytyjskiego rządu i Białego Domu, aby przyspieszyć postępy związane z tym dokumentem. Dodano, że Sunak poinformował również Bidena o szczycie w sprawie sztucznej inteligencji, który odbędzie się jesienią tego roku w Wielkiej Brytanii i z zadowoleniem przyjął silne poparcie prezydenta USA dla tej inicjatywy.

Spotkanie Sunaka i Bidena, które odbyło się w ogrodach rezydencji brytyjskiego premiera na Downing Street, trwało 38 minut. Po jego zakończeniu Biden pojechał na zamek w Windsorze, gdzie zostanie przyjęty przez króla Karola III.

Prezydent USA zatrzymał się w Londynie w drodze na rozpoczynający się we wtorek w Wilnie szczyt przywódców państw NATO, w którym brać udział będzie też Rishi Sunak.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński