W. Brytania: Premier Sunak: musimy podwoić wsparcie, by Ukraina wygrała i wojnę, i pokój

Brytyjski premier Rishi Sunak wezwie w sobotę na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa do podwojenia wsparcia dla Ukrainy i będzie mówił o skoordynowaniu strategii wojskowej, by wygrała wojnę oraz strategii politycznej, by wygrała pokój - przekazało w piątek wieczorem jego biuro

Sunak, wskazując na rekordowy poziom wsparcia wojskowego udzielonego przez sojuszników Ukrainy w zeszłym roku, w tym tego o wartości 2,3 mld funtów od Wielkiej Brytanii, ma powiedzieć, że choć wspólne wysiłki robią różnicę na polu walki, teraz jest moment, aby podwoić wsparcie. Podkreśli, że poziom wsparcia, jaki został udzielony w zeszłym roku musi być wyrównany, ale nie w ciągu kilku miesięcy, lecz tygodni.

"Teraz jest moment, by podwoić nasze wsparcie wojskowe. Kiedy Putin zaczynał tę wojnę, obstawiał, że nasza determinacja osłabnie. Nawet teraz obstawia, że stracimy odwagę. Ale udowodniliśmy mu, że się mylił wtedy, i udowodnimy mu, że myli się teraz" - ma powiedzieć brytyjski premier.

Podkreśli, że zapewnienie trwałego pokoju dla Ukrainy będzie wymagało wzmocnienia prawa międzynarodowego i stworzenia nowych ram dla długoterminowego bezpieczeństwa tego kraju. Opowie się za nową kartą NATO, aby chronić Ukrainę przed przyszłą rosyjską agresją, tak aby mogła być pewna wsparcia, którego potrzebuje w dłuższej perspektywie.

"Musimy zrobić więcej, aby zwiększyć długoterminowe bezpieczeństwo Ukrainy. Musimy dać jej zaawansowane, zgodne ze standardami NATO zdolności, których potrzebuje w przyszłości. I musimy pokazać, że pozostaniemy u jej boku, chętni i zdolni do pomocy w obronie ich kraju raz ponownie" - zapewni.

Podkreśli, że to konieczne nie tylko dla ochrony Ukrainy, ale dla obrony bezpieczeństwa całego kontynentu europejskiego. "To, co jest stawką w tej wojnie, jest jeszcze większe niż bezpieczeństwo i suwerenność jednego narodu. Chodzi o bezpieczeństwo i suwerenność każdego narodu. Ponieważ inwazja Rosji, jej odrażające zbrodnie wojenne i nieodpowiedzialna retoryka nuklearna są symptomami szerszego zagrożenia dla wszystkiego w co wierzymy" - będzie przekonywał Sunak.

W piątek w Monachium wystąpił brytyjski minister obrony Ben Wallace, który powiedział, że groźby Władimira Putina dotyczące użycia broni jądrowej powinny być dzwonkiem alarmowym dla Zachodu. "Tym, co Ukraina obnażyła, jest brak gotowości Zachodu, czy to konwencjonalnego, czy nuklearnego. Okazało się, że w całym Sojuszu Północnoatlantyckim jesteśmy dość słabo przygotowani. Dlatego większość krajów zwiększyła swoje wydatki na obronę, aby temu sprostać" - mówił Wallace.

Jego uwaga o "większości krajów" była pośrednio skierowana do Sunaka, który jak na razie nie zadeklarował zwiększenia budżetu na obronność - mimo pojawiających się w ostatnim czasie licznych sygnałów na temat niedofinansowania brytyjskich sił zbrojnych, co osłabia ich zdolność bojową.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński