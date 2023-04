W. Brytania: Premier Sunak po spotkaniu z Bidenem: relacje z USA są "w świetnej kondycji"

Relacje pomiędzy Wielką Brytanią a USA są "w świetnej kondycji" - zapewnił w środę brytyjski premier Rishi Sunak, odnosząc się do swojego bardzo krótkiego spotkania z odwiedzającym Irlandię Północną prezydentem USA Joe Bidenem.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Przy okazji wizyty amerykańskiego prezydenta, której powodem jest 25. rocznica zawarcia porozumienia wielkopiątkowego w Irlandii Północnej, media zaczęły się zastanawiać nad stanem relacji brytyjsko-amerykańskich. Zwrócono uwagę, że do Irlandii Północnej Biden przybył na zaledwie ok. 17 godzin, podczas gdy w Republice Irlandii spędzi pełne trzy dni.

Ponadto wprawdzie we wtorek wieczorem Sunak powitał Bidena na lotnisku w Belfaście, ale w środę spotkali się tylko na 45 minut na kawę w hotelu, a brytyjskiego premiera nie było na Uniwersytecie Ulsterskim, gdzie amerykański prezydent wygłosił przemówienie na temat porozumienia wielkopiątkowego, będące najważniejszym punktem jego pobytu w Irlandii Północnej. A Biały Dom odnosząc się do wysuwanych przez północnoirlandzkich unionistów twierdzeń, że Biden zbyt mocno staje po stronie irlandzkiej, musiał zapewniać, iż prezydent "nie jest antybrytyjski" i "nie jest prawdą, by nienawidził Wielkiej Brytanii".

Odnosząc się do swojej krótkiej rozmowy z Bidenem, Sunak zwrócił uwagę, że to już czwarta wizyta amerykańskiego prezydenta w Wielkiej Brytanii od czasu objęcia przez niego urzędu, a obaj mają już ustalone dwa kolejne spotkania na maj i czerwiec.

"Mieliśmy dziś bardzo dobrą dyskusję o szeregu kwestii, jak inwestycje gospodarcze w Irlandii Północnej, ale także o szeregu kwestii związanych z polityką zagraniczną, jak znaczenie bezpieczeństwa gospodarczego, co jest efektem spotkania, które miałem z nim w zeszłym miesiącu w USA" - powiedział Sunak dziennikarzom.

"Jesteśmy bardzo bliskimi partnerami i sojusznikami, współpracujemy i rozmawiamy o szeregu spraw - czy to o wspieraniu Ukrainy, czy bezpieczeństwie gospodarczym. Myślę, że w istocie te relacje są w świetnej kondycji, a prezydent i ja mamy wiele spraw, nad którymi wspólnie pracujemy" - dodał.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński