W. Brytania: Premier Sunak: pracujemy nad przywróceniem umowy ws. ukraińskiego zboża

Brytyjski premier Rishi Sunak zapewnił we wtorek prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, że jego kraj współpracuje z Turcją nad przywróceniem nie przedłużonej przez Rosję umowy zbożowej, która pozwalała na eksport ukraińskiego zboża.

W komunikacie wydanym przez Downing Street po rozmowie telefonicznej obu polityków przekazano, że omówili oni ostatnie wydarzenia na polu bitwy i postępy sił ukraińskich pomimo trudnych warunków, zaś premier Sunak podkreślił, że jest zbulwersowany zniszczeniami spowodowanymi przez niedawne rosyjskie ataki na Odessę.

"Omawiając Czarnomorską Inicjatywę Zbożową, przywódcy zgodzili się co do znaczenia zapewnienia możliwości eksportu zboża z Ukrainy na rynki międzynarodowe. Premier powiedział, że Wielka Brytania ściśle współpracuje z Turcją nad przywróceniem umowy zbożowej, a my będziemy nadal wykorzystywać naszą rolę przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa ONZ, aby dalej potępiać zachowanie Rosji" - napisano.

Jak dodano, Sunak zapewnił Zełenskiego, że Wielka Brytania nadal będzie realizować potrzeby Ukrainy w zakresie obrony powietrznej i artylerii, dostarczając amunicję i pociski. "Rozważając długoterminowe gwarancje bezpieczeństwa, przywódcy zgodzili się, że liczba krajów, które zgłosiły się do podpisania wielostronnej wspólnej deklaracji, była świadectwem międzynarodowego poparcia dla Ukrainy" - zaznaczono w komunikacie.