W. Brytania: Premier Sunak: Rosja jest w defensywie, trzeba zwiększyć wsparcie dla Ukrainy

Rosja jest obecnie w defensywie i jest to moment na przyspieszenie międzynarodowych wysiłków w celu wsparcia Ukrainy - powiedział w środę brytyjski premier Rishi Sunak w rozmowie z przywódcami USA, Niemiec, Francji i Włoch.

W komunikacie wydanym przez Downing Street napisano, że premier Sunak z zadowoleniem przyjął decyzje sojuszników o dostarczeniu Ukrainie czołgów i przekazał im informacje na temat brytyjskiego wsparcia, w tym ogłoszonej już wcześniej decyzji o wysłaniu 14 brytyjskich czołgów Challenger 2 w zeszłym tygodniu.

"To zdecydowane, zbiorowe działanie może być katalizatorem dla innych krajów, by poszły tym śladem, dodał premier. Sunak powiedział, że teraz jest jasne, iż Rosja jest w defensywie i jest to okno dla międzynarodowych partnerów, aby przyspieszyć wysiłki w celu zapewnienia trwałego pokoju dla Ukrainy. Wezwał sojuszników do zintensyfikowania wsparcia w nadchodzących tygodniach i miesiącach" - napisano.

Jak dodano, przywódcy z zadowoleniem przyjęli silną koordynację dostaw wojskowych i zastanawiali się nad całym spektrum zbiorowych działań na rzecz Ukrainy, jak również wyrazili zadowolenie z ciągłego wsparcia humanitarnego i gospodarczego dla Ukrainy w obliczu trwających masowych, barbarzyńskich rosyjskich ataków na infrastrukturę cywilną.

W środę rząd Niemiec ogłosił, że przekaże Ukrainie swoje czołgi Leopard z magazynów Bundeswehry i zgadza się na to, by inne kraje będące w ich posiadaniu również to zrobiły, zaś prezydent USA Joe Biden zapowiedział przekazanie 31 czołgów M1 Abrams.