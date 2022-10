W. Brytania: Premier Sunak rozmawiał z Bidenem o relacjach z USA, Ukrainie i Chinach

Nowy premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak rozmawiał we wtorek wieczorem z prezydentem USA Joe Bidenem o relacjach między obydwoma krajami, pomocy dla Ukrainy, powstrzymywaniu wpływów Chin i sytuacji w Irlandii Północnej - przekazano w komunikacie Downing Street.

"Prezydent Biden powiedział, że Wielka Brytania pozostaje najbliższym sojusznikiem Ameryki, a premier zgodził się co do ogromnej siły tych relacji. Przywódcy omówili zakres współpracy brytyjsko-amerykańskiej, zarówno dwustronnej, jak i w regionach takich jak Indo-Pacyfik, gdzie pakt AUKUS stanowi część naszych wysiłków na rzecz zwiększenia stabilności i przeciwdziałania wrogim wpływom Chin" - napisano w wydanym komunikacie.

Jak dodano, Sunak i Biden omawiali wiodącą rolą, jaką oba kraje odgrywają we wspieraniu mieszkańców Ukrainy i zapewnieniu, że prezydent Rosji Władimir Putin poniesie porażkę w tej wojnie. Zgodzili się również co do potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa i dobrobytu mieszkańcom Irlandii Północnej poprzez zachowanie porozumienia wielkopiątkowego. Wyrazili też zadowolenie tego, że przy okazji zbliżającego się szczytu G20 w Indonezji spotkają się osobiście.

Rishi Sunak objął urząd premiera Wielkiej Brytanii we wtorek przed południem. We wtorek wieczorem oprócz rozmowy z Bidenem, Sunak rozmawiał też z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.