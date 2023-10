W. Brytania: Premier Sunak: teraz nie jest czas na zawieszenie broni w Strefie Gazy

Brytyjski premier Rishi Sunak, odpowiadając w środę na wezwanie do poparcia apelu o natychmiastowe wstrzymanie walk w Strefie Gazy, podkreślił, że Izrael ma prawo się bronić. Odnosząc się do ostrzału tamtejszego szpitala, gdzie zginęło 471 osób, wezwał, by nie spieszyć się z osądem przed poznaniem faktów.

Podczas środowej sesji poselskich pytań do szefa rządu Sunak został zapytany przez lidera frakcji parlamentarnej Szkockiej Partii Narodowej, Stephena Flynna, czy poprze wezwanie ponad 40 posłów z różnych partii do natychmiastowego zawieszenia broni w konflikcie Hamasu z Izraelem.

"Uważamy, że Izrael ma prawo się bronić, chronić swoich obywateli i działać przeciwko terroryzmowi oraz zapewnić, że okropny atak, który widzieliśmy ze strony Hamasu, nie może się powtórzyć. W przeciwieństwie do Hamasu, Izraelczycy, w tym prezydent, dali jasno do zrozumienia, że ich siły zbrojne będą działać zgodnie z prawem międzynarodowym. I będziemy nadal wzywać Izraelczyków do podjęcia wszelkich środków ostrożności, aby uniknąć krzywdzenia cywilów" - odpowiedział Sunak.

Jego rzecznik doprecyzował później, że Sunak nie uważa, by był teraz odpowiedni czas na zawieszenie broni, ponieważ Izrael próbuje "uwolnić zakładników, którzy zostali porwani przez organizację terrorystyczną".

Sunak odniósł się też do wybuchu w szpitalu w Strefie Gazy we wtorek wieczorem, wskutek czego zginęło 471 osób. Hamas twierdzi, że był on spowodowany izraelskim ostrzałem, Izrael przekonuje, że w szpital przypadkowo trafił pocisk Palestyńskiego Islamskiego Dżihadu. Sunak poinformował, że brytyjski wywiad pracuje nad niezależnym ustaleniem tego, co było przyczyną i wezwał, by "nie spieszyć się z osądem, zanim nie poznamy wszystkich faktów".

Także lider opozycji Keir Starmer nie poparł wezwania o natychmiastowe zawieszenie broni, podkreślając, że Izrael ma prawo i obowiązek bronić swoich obywateli, jak również, że Izba Gmin powinna w tej sprawie mówić jednym głosem. Obaj - Sunak i Starmer - zgodnie potępili falę antysemityzmu i islamofobii, która wybuchła w Wielkiej Brytanii od czasu rozpoczętego 7 października ataku Hamasu na Izrael.

Według brytyjskich mediów Sunak najprawdopodobniej w czwartek uda się z wizytą na Bliski Wschód. Już w środę po południu ponownie poleciał tam szef brytyjskiej dyplomacji James Cleverly, który w Izraelu był przed tygodniem.

Tymczasem rzecznik Sunaka poinformował w środę, że liczba obywateli brytyjskich, którzy zginęli w ataku Hamasu wzrosła do siedmiu, zaś los dziewięciu jest nieznany.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński