W. Brytania: Premier Sunak ukarany mandatem za brak pasów bezpieczeństwa

Brytyjski premier Rishi Sunak został w piątek ukarany mandatem w wysokości 100 funtów za brak zapiętych pasów bezpieczeństwa. Został na tym przyłapany na zamieszczonym na Instagramie nagraniu wideo promującym dofinansowanie w ramach programu wyrównania szans.

"Jak wiadomo, w mediach społecznościowych krąży wideo przedstawiające osobę, która nie zapięła pasów bezpieczeństwa, będąc pasażerem w samochodzie poruszającym się po Lancashire. Po zbadaniu tej sprawy, wystawiliśmy dziś (w piątek, 20 stycznia) 42-letniemu mężczyźnie z Londynu mandat karny" - poinformowała w wydanym oświadczeniu policja hrabstwa Lancashire.

"Premier w pełni uznaje, że to był błąd i przeprosił. Oczywiście przyjmuje wystawiony mandat" - oświadczył rzecznik Sunaka. "To był błąd w ocenie, zdjął go (pas) na krótki czas, aby nakręcić klip, który widzieliście, ale akceptuje, że to był błąd" - dodał.

To drugi mandat Sunaka od kiedy jest w rządzie. W zeszłym roku, jako minister finansów został ukarany za złamanie restrykcji covidowych, gdy uczestniczył urodzinach ówczesnego premiera Borisa Johnsona, który też dostał mandat.