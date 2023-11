W. Brytania: Premier Sunak uznaje prawo do propalestyńskiego marszu w Dnu Pamięci

Brytyjski premier Rishi Sunak oświadczył w środę, że planowany na najbliższą sobotę, gdy w Wielkiej Brytanii obchodzony jest Dzień Pamięci, marsz solidarności z Palestyńczykami jest brakiem szacunku, ale uznaje prawo ludzi do prowadzenia pokojowych protestów.

Sunak spotkał się w środę po południu z komendantem londyńskiej policji metropolitalnej Markiem Rowleyem, który mimo nacisków rządu nie zdecydował się na cofnięcie zgody na demonstrację, gdyż jak wyjaśniał, nie ma przesłanek to uzasadniających. Choć przed ich rozmową Sunak mówił o pociągnięciu Rowleya do odpowiedzialności, ostatecznie uznał, że demonstracja się odbędzie.

"Planowany na sobotę protest jest nie tylko brakiem szacunku, ale obraża naszą szczerą wdzięczność dla pamięci tych, którzy oddali tak wiele, abyśmy mogli dziś żyć w wolności i pokoju. Ale częścią tej wolności jest prawo do pokojowego protestu. A sprawdzianem tej wolności jest to, czy nasze przywiązanie do niej przetrwa dyskomfort i frustrację z powodu tych, którzy próbują ją wykorzystać, nawet jeśli się z nimi nie zgadzamy" - oświadczył po spotkaniu Sunak.

Sprawa organizacji w Londynie cotygodniowego marszu poparcia dla Palestyńczyków od kilku dni budziła w Wielkiej Brytanii duże emocje, bo w najbliższą sobotę przypada Dzień Pamięci. Tego dnia, oraz w przypadającą następnego dnia Niedzielę Pamięci Brytyjczycy oddają hołd żołnierzom poległym w obu wojnach światowych i późniejszych konfliktach. W szczególności wyrażane są obawy, że podczas propalestyńskiej demonstracji może dojść do sprofanowania pomników wojennych, w tym zwłaszcza stojącego na rządowej alei Whitehall The Cenotaph. O tym, że te obawy nie są nieuzasadnione świadczy fakt, iż we wtorek w Rochdale koło Manchesteru na pomniku ku pamięci poległych żołnierzy namalowane zostały propalestyńskie hasła.

Organizatorzy sobotniej demonstracji w Londynie zapewniają jednak, że ani jej czas, ani trasa nie będą kolidować z obchodami Dnia Pamięci.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński