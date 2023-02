W. Brytania: Premier Sunak zapewnia prezydenta Ukrainy o pomocy teraz i w przyszłości

Brytyjski premier Rishi Sunak rozmawiał w środę wieczorem z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w związku ze zbliżającą się rocznicą rosyjskiej inwazji i zapewnił go o dalszej pomocy, zarówno teraz, jak i w przyszłości - przekazało Downing Street.

"Premier poinformował o swojej wizycie na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa i powiedział, że wykorzystał to wydarzenie, aby wezwać sojuszników do przyspieszenia wsparcia, aby pomóc Ukrainie osiągnąć postępy militarne w nadchodzących tygodniach i miesiącach. Przywódcy zgodzili się, że teraz nadszedł czas, aby Ukraina wykorzystała okazję do poczynienia prawdziwych postępów na polu walki i dalszego zademonstrowania Putinowi, że Ukraina ostatecznie wygra" - napisano w komunikacie wydanym po rozmowie.

Jak dodano, omawiając kwestię sprzętu potrzebnego, by Ukraina mogła się bronić oraz przesuwać swoje pozycje, Sunak powiedział, że pozostaje zaangażowany w zapewnienie Ukrainie możliwości, których potrzebuje, zarówno teraz, jak i w przyszłości. Przywódcy poruszyli również temat niedawnej wizyty Zełenskiego w Wielkiej Brytanii, a Sunak powiedział, że był to zaszczyt mogąc go gościć.