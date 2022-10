W. Brytania: Premier Truss: ataki Putina nie zmniejszą determinacji, by pomagać Ukrainie

Brytyjska premier Liz Truss w rozmowie telefonicznej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim zdecydowanie potępiła w poniedziałek rosyjskie ataki na obszary cywilne i zapewniła, że nie zmniejszą one determinacji do dalszego udzielania pomocy Kijowowi.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

"(Premier Truss) zdecydowanie potępiła dzisiejsze przerażające ataki (Władimira) Putina na obszary cywilne w Kijowie i innych miejscach. Premier powiedziała, że są one oznaką ukraińskiego sukcesu i rosnącej desperacji Putina. Podkreśliła, że Wielka Brytania całym sercem stoi za prezydentem Zełenskim i Ukrainą. Destrukcyjna retoryka i zachowanie Putina nie zmniejszą naszej determinacji" - napisano w oświadczeniu Downing Street.

Jak dodano, przywódcy z zadowoleniem przyjęli to, że dostawy brytyjskiej pomocy wojskowej nadal docierają na Ukrainę, a także rozmawiali na temat wtorkowego zdalnego szczytu przywódców grupy G7, do których dołączy Zełenski. Zgodzili się, że "stanowi ono ważną okazję do ponownego podkreślenia jedności w sprzeciwie wobec nikczemnej kampanii Putina".

W serii ataków przeprowadzonych w poniedziałek rano przez Rosję na ukraińskie miasta, w tym Kijów, zginęło co najmniej 11 osób, a 89 zostało rannych.

Wojna i koszty dobijają kolejną znaną polską firmę. Zobacz nasze najnowsze 1x1 na Kanale Gospodarczym