W. Brytania: Premier Truss rozmawiała najpierw z Zełenskim, potem z Bidenem

Nowa premier Wielkiej Brytanii Liz Truss przeprowadziła we wtorek wieczorem rozmowy telefoniczne z prezydentami Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim oraz Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem. Podczas tej pierwszej przyjęła zaproszenie do złożenia wizyty w Kijowie.

Jak przekazało jej biuro, Truss i Zełenski omówili działania niezbędne do tego, by odciąć fundusze napędzające machinę wojenną prezydenta Rosji Władimira Putina i potępili używanie przez niego energii jako broni. Truss podkreśliła też, że ważne jest, by szantaż Rosji nie osłabił determinacji Zachodu do zapewnienia porażki Putina na Ukrainie.

"Premier powiedziała, że oczekuje na współpracę z prezydentem w nadchodzących tygodniach i miesiącach i z radością przyjęła zaproszenie do odwiedzenia prezydenta Zełenskiego na Ukrainie w najbliższym czasie" - napisano w komunikacie Downing Street. Ubiegając się o przywództwo w Partii Konserwatywnej Truss mówiła, że chciałaby, żeby celem jej pierwszej wizyty zagranicznej była Ukraina.

W rozmowie Truss z Bidenem obydwoje podkreślili znaczenie specjalnych relacji między Wielką Brytanią a USA, które mają kluczowe znaczenie dla obrony i wspierania wolności oraz demokracji na świecie, i zgodzili się je pogłębiać poprzez współpracę w ramach NATO i AUKUS. Podkreślili też konieczność przeciwdziałania zagrożeniom stwarzanym przez autokracje i zapewnienia porażki Putina na Ukrainie.

Zobacz naszą najnowszą "Moc opinii" o branży motoryzacyjnej