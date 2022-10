W. Brytania: Prezes Shella wzywa rząd do nałożenia podatków m.in. na jego firmę

Prezes koncernu naftowego Shell wezwał we wtorek brytyjski rząd do nałożenia podatku od nadzwyczajnych zysków uzyskiwanych przez firmy sektora energetycznego, czyli m.in. na jego firmę, aby chronić najuboższych przed rosnącymi cenami energii.

"W ten czy inny sposób musi nastąpić interwencja rządu, która w jakiś sposób skutkuje ochroną najuboższych. To prawdopodobnie może wtedy oznaczać, że rządy muszą opodatkować ludzi w tej sali, aby za to zapłacić" - powiedział Ben van Beurden podczas Energy Intelligence Forum w Londynie.

Rzecznik Shella sprecyzował później, że miał on na myśli firmy reprezentowane na konferencji, a nie osoby fizyczne.

Van Beuden podkreślił, że wysokie ceny i zmienność rynku są niekorzystne dla społeczeństwa. "Nie można mieć rynku, który zachowuje się w taki sposób, który szkodzi znacznej części społeczeństwa" - wskazał.

Brytyjski rząd zamroził od 1 października ceny energii dla odbiorców indywidualnych i dla firm, ale w przeciwieństwie do Unii Europejskiej nie zdecydował się na wprowadzenie podatku od nadzwyczajnych zysków uzyskiwanych przez firmy energetyczne, lecz zamierza to sfinansować zwiększając zadłużenie. Jak przekonują premier Liz Truss i minister finansów Kwasi Kwarteng, zniechęcałoby to do inwestycji w Wielkiej Brytanii i dławiło wzrost gospodarczy.

Prezes Shella wyraził opinię, że taki podatek jest jednak nieunikniony. "Myślę, że po prostu musimy zaakceptować jako społeczeństwo - można to zrobić mądrze i nie tak mądrze. Można o tym dyskutować, ale myślę, że jest to nieuniknione" - powiedział van Beurden, dodając, że rozwiązaniem nie powinna być interwencja rządu w kwestii cen gazu, ale ochrona tych, którzy potrzebują ochrony.

Van Beuden ma na początku przeszłego roku odejść ze stanowiska prezesa, które pełni od ośmiu lat.

