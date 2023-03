W. Brytania: prezydent Chin powinien zachęcić Putina do wycofania wojsk z Ukrainy

Chiński prezydent Xi Jinping powinien wykorzystać swą przyszłotygodniową podróż do Moskwy, aby zachęcić Władimira Putina do wycofania rosyjskich wojsk z Ukrainy - powiedział w piątek rzecznik brytyjskiego premiera Rishiego Sunaka.

"Gdyby Chiny chciały odegrać autentyczną rolę w przywróceniu suwerenności Ukrainy, to oczywiście przyjęlibyśmy to z zadowoleniem" - relacjonuje wypowiedź rzecznika agencja Reutera.

"Jesteśmy pewni, że żaden układ pokojowy, który nie będzie oparty na suwerenności i samostanowieniu Ukrainy, w ogóle nie będzie układem pokojowym" - stwierdził rzecznik, zapewniając, że Wielka Brytania nadal będzie apelować do Chin, aby "dołączyły się do innych krajów wzywających Putina do wycofania swoich wojsk."

W piątek MSZ Chin poinformowało, że wizyta prezydenta Xi w Moskwie będzie trwała od poniedziałku do środy, a wojna na Ukrainie będzie jednym z głównych tematów rozmów. "Propozycja Chin sprowadza się do jednego zdania, którym jest nakłanianie do pokoju i promowanie rozmów" - powiedział rzecznik MSZ ChRL Wang Wenbin.

Jednak przedstawianie się Chin w roli mediatora spotkało się ze sceptycyzmem zachodnich przywódców - zauważa CNN. Xi wielokrotnie rozmawiał z Putinem od czasu inwazji - zarówno wirtualnie, jak i osobiście, ale nie odbył ani jednej rozmowy z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Xi i Putin zadeklarowali przyjaźń "bez ograniczeń" w lutym ubiegłego roku, kiedy rosyjski dyktator odwiedził Pekin na ceremonii otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich, tuż przed początkiem inwazji na Ukrainę. Pod rządami Xi Chiny odmówiły potępienia rosyjskiej inwazji lub nawet odniesienia się do niej jako aktu agresji. Zamiast tego obwiniają NATO o sprowokowanie konfliktu i wzmacniają dezinformację Kremla - podkreśla CNN.