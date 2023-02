W. Brytania: Prezydent Duda: B9 będzie rozmawiać o oczekiwaniach wobec szczytu NATO w Wilnie (aktualizacja)

W ramach Bukareszteńskiej Dziewiątki będziemy dyskutować o tym, co chcemy uzyskać na szczycie NATO w Wilnie; omówimy sytuację na Ukrainie i dalsze wsparcie dla tego kraju - poinformował w czwartek w Londynie prezydent Andrzej Duda po spotkaniu z premierem Wielkiej Brytanii Rishim Sunakiem.

W czwartek prezydent przybył do Londynu, gdzie w siedzibie brytyjskiego premiera na Downing Street 10 spotkał się z szefem brytyjskiego rządu Sunakiem.

Prezydent Duda zwracał uwagę na briefingu prasowym po spotkaniu na szczególny moment, w którym znalazła się Polska. Przypomniał, że w przyszłym tygodniu w Warszawie odbędzie się szczyt Bukareszteńskiej Dziewiątki z udziałem prezydenta USA Joe Bidena. B9 zrzesza Bułgarię, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Polskę, Rumunię, Słowację i Węgry.

"To bardzo ważny moment, aby podyskutować ostatecznie na temat tego, co chcemy uzyskać i jakie decyzje chcemy podjąć na szczycie NATO w Wilnie" - mówił Duda. Podkreślił, że będzie to także okazja do omówienia sytuacji na Ukrainie i tego, w jaki sposób dalej wspierać ten kraj.

"O tym mówiliśmy dziś z panem premierem (Wielkiej Brytanii)" - przekazał prezydent.

Podziękował Sunakowi za udział w koalicji czołgowej i przekazanie Ukrainie czołgów Challenger. "To jest bardzo ważny element wzmocnienia obrony Ukrainy" - ocenił Duda. Przypomniał, że w tej chwili w Polsce trwa szkolenie ukraińskich żołnierzy na czołgach Leopard.

Prezydent Duda poinformował też, że z szefem brytyjskiego rządu rozmawiał m.in. o perspektywie odbudowy Ukrainy po zakończeniu rosyjskiej napaści.

"Powiedziałem, że mamy nadzieję na wsparcie brytyjskie w tym, aby być częścią tej koalicji państw, które będą uczestniczyły w tych procesach gospodarczych związanych z odbudową Ukrainy. Jesteśmy też pod tym względem właściwie kluczowym krajem tranzytowym, jeżeli chodzi o komunikację z Zachodu do Ukrainy, więc nasz udział w tym procesie jest dla mnie czymś oczywistym" - powiedział.

"Chciałbym, żeby w przyszłości to było z korzyścią dla naszych relacji z Ukrainą, żeby polskie firmy uczestniczyły w tym odbudowywaniu Ukrainy" - podkreślił prezydent.

Dodał, że bardzo często mówi gościom z Ukrainy, iż wierzy głęboko, że dzięki wsparciu Polski i wspólnoty wolnego świata odbudowana Ukraina będzie jeszcze piękniejsza niż ta, na którą napadła Rosja.

Prezydent Duda w trakcie briefingu został zapytany m.in., czy w ramach wzmacniania wschodniej flanki NATO, Wielka Brytania wyśle kolejnych żołnierzy do Polski.

Duda odpowiedział, że podczas spotkania rozmawiano o spodziewanych postanowieniach zbliżającego się szczytu NATO w Wilnie. Zaznaczył, że ten temat poruszył też w środę w Brukseli podczas spotkania z sekretarzem generalnym Sojuszu Jensem Stoltenbergiem.

"Chcielibyśmy, żeby szczyt NATO w Wilnie postanowił, tak jak szczyt NATO w Madrycie, o wzmocnieniu - jeżeli chodzi o szybkość reagowania, podniesienie wielkości potencjalnej obrony, czy sił odstraszania NATO, w przypadku wystąpienia zagrożenia" - mówił prezydent.

"Rozmawialiśmy wczoraj w Brukseli z sekretarzem generalnym i dzisiaj tutaj z panem premierem i chcielibyśmy, żeby to wzmocnienie było jeszcze większe, w jeszcze istotniejszym stopniu. Chcielibyśmy także, żeby więcej ekwipunku NATO, uzbrojenia NATO, było zgromadzone na terenie wschodniej flanki NATO, tak by był on dostępny dla sił Sojuszu w każdej potrzebie, jeśli tylko taka wystąpi" - dodał.

Prezydent zaznaczył, że wzmocnienie militarne - zarówno to, które Polska realizuje samodzielnie w ramach modernizacji sił zbrojnych, jak i zwiększona obecność sił NATO w naszej części Europy służy odstraszaniu. "Nasze bezpieczeństwo ma być wzmocnione nie przez to, że będziemy się bronić. Przez to, że będą to siły na tyle mocne, na tyle budzące respekt, że będą zniechęcały każdego potencjalnego napastnika od jakiejkolwiek napaści, od jakichkolwiek prób wkraczania czy atakowania terytorium NATO" - zaznaczył Duda.

Szczyt NATO w Wilnie zbierze się 11-12 lipca br. Poprzedni szczyt Sojuszu obradował w dniach 28-30 czerwca 2022 r. w Madrycie.

z Londynu Edyta Roś