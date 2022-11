W. Brytania: Prezydent RPA pierwszym zagranicznym przywódcą przyjętym przez Karola III

Król Wielkiej Brytanii Karol III przyjął we wtorek w Pałacu Buckingham prezydenta RPA Cyrila Ramaphosę. To pierwszy zagraniczny przywódca przyjmowany przez nowego monarchę po objęciu przez niego tronu na początku września.

To jednocześnie pierwsza od prawie trzech lat wizyta na szczeblu państwowym składana w Wielkiej Brytanii przez jakiegokolwiek zagranicznego przywódcę, po tym jak z powodu pandemii Covid-19 zostały one wstrzymane.

We wtorek rano prezydenta RPA odwiedzili w hotelu, w którym się zatrzymał, następca tronu, książę William wraz z księżną Kate. Towarzyszyli mu w drodze na plac defiladowy Horse Guards Parade, gdzie powitali go Karol III i królowa-małżonka Camilla. Po dokonaniu przeglądu wojsk - w którym uczestniczyło ponad 1000 żołnierzy i 230 koni - para królewska i prezydent RPA udali się karetą do Pałacu Buckingham na prywatny lunch.

Po nim południowoafrykański prezydent uda się do Opactwa Westminsterskiego, by złożyć kwiaty na znajdującym się tam Grobie Nieznanego Żołnierza, zwróci się do członków Izby Gmin i Izby Lordów, po czym wróci do Pałacu Buckingham na uroczyste przyjęcie wydane na jego cześć. W środę z kolei odwiedzi ogród botaniczny Kew Gardens w południowo-zachodnim Londynie, po czym zostanie przyjęty na Downing Street przez premiera Rishiego Sunaka.

Fakt, że to akurat Ramaphosa stanie się pierwszym przywódcą przyjętym przez Karola III jako króla, wzbudził po ogłoszeniu planów wizyty pewne zaskoczenie, a nawet, zważywszy na jego wewnątrzkrajowe problemy, lekkie kontrowersje. Zarazem trzeba pamiętać, że Karol III chce wzorem Elżbiety II pielęgnować bliskie stosunki z państwami Wspólnoty Narodów, a oba państwa liczą na pogłębienie współpracy handlowej - RPA odpowiada za 30 proc. brytyjskiego handlu z całą Afryką.

Wspomniał o tym premier Sunak przed wizytą. "Republika Południowej Afryki już jest największym partnerem handlowym Wielkiej Brytanii na kontynencie, a my mamy ambitne plany, aby razem turbodoładować inwestycje infrastrukturalne i wzrost gospodarczy. Cieszę się, że mogę powitać prezydenta Ramaphosę w Londynie w tym tygodniu, aby omówić, w jaki sposób możemy pogłębić partnerstwo między naszymi dwoma wielkimi narodami i wykorzystać wspólne możliwości, od handlu i turystyki po bezpieczeństwo i obronność" - oświadczył.

Natomiast Ramaphosa zapewne po części liczy też na to, że wizyta pomoże mu w walce o utrzymanie stanowiska lidera rządzącego w RPA od 1994 r. Afrykańskiego Kongresu Narodowego (ANC), co otwierałoby mu drogę do pozostania prezydentem na drugą kadencję po zaplanowanych na 2024 r. wyborach.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński