W. Brytania: Prezydent Ukrainy Zełenski wygłosi we wtorek przemówienie w Izbie Gmin

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wygłosi we wtorek przemówienie - nadawane zdalnie - do członków brytyjskiej Izby Gmin - poinformował w poniedziałek wieczorem jej spiker Lindsay Hoyle. Wystąpienia zagranicznych przywódców w Izbie Gmin zdarzają się rzadko.

"Każdy parlamentarzysta chce usłyszeć bezpośrednio prezydenta, który będzie do nas mówił na żywo z Ukrainy, więc jest to ważna okazja dla Izby" - oświadczył Hoyle. Jak wyjaśnił, Zełenski będzie przemawiał o godz. 17 (godz. 18 w Polsce) z Kijowa, a posłowie będą mogli oglądać go na telebimach, które przez noc zostaną zainstalowane w sali. Będzie mówił po ukraińsku z symultanicznym tłumaczeniem.

Jak się oczekuje, Zełenski ponowi swoje wezwanie o ustanowienie przez NATO strefy zakazu lotów nad Ukrainą, czego zachodni przywódcy nie chcą zrobić, obawiając się, że doprowadzi to do otwartej wojny z Rosją.

W zeszłym tygodniu Zełenski wygłosił przemówienie - również zdalne - do Parlamentu Europejskiego, podczas którego wezwał Unię Europejską do przyjęcia Ukrainy.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński