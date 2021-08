W. Brytania: Protesty Extinction Rebellion w Londynie kosztowały ponad 50 mln funtów

Londyńskie protesty aktywistów ekologicznych z organizacji Extinction Rebellion (XR) kosztowały podatników w ostatnich dwóch latach ponad 50 mln funtów - poinformowała londyńska policja metropolitalna. Jak dodała, każdy taki protest oznacza, że gdzieś zabraknie jej funkcjonariuszy.

Te koszty wzrosną wkrótce jeszcze bardziej, bo aktywiści planują od poniedziałku nową dwutygodniową serię akcji w różnych miejscach Londynu, przede wszystkim w finansowej dzielnicy City, aby jak twierdzą, zwrócić uwagę na rolę sektora finansowego w kryzysie klimatycznym.

Jednak policja podkreśliła, że gwałtowne akcje protestu, jakie przeprowadza Extinction Rebellion, oznaczają konieczność skierowania tam dodatkowych funkcjonariuszy kosztem miejsc, w których są oni bardziej potrzebni.

"Każdy policjant skierowany do dużej demonstracji w centrum Londynu jest policjantem odsuniętym od swojej lokalnej dzielnicy i społeczności. Każda godzina spędzona na żmudnym zajmowaniu się protestującym, który być może dokonał aktu wandalizmu, przykleił się lub przykuł się do drogi lub przedsiębiorstwa, to czas spędzony z dala od mieszkańców Londynu w tych częściach Londynu, które najbardziej nas potrzebują, gdzie zajmujemy się przestępstwami z użyciem noża, przemocą domową i przemocą" - powiedział zastępca komisarza policji Matt Twist.

Jak poinformowała londyńska policja metropolitalna, podczas poprzednich akcji protestu XR w brytyjskiej stolicy, które miały miejsce w kwietniu i październiku 2019 roku oraz we wrześniu 2020 roku funkcjonariusze dokonali 3672 aresztowań, z czego 1938 zakończyło się postawieniem zarzutów, a spośród tych 73 proc. - wyrokiem skazującym. W czasie poprzednich akcji XR aktywiści m.in. przykuwali się i przyklejali do budynków rządowych, siedzib firm, pociągów i samolotów, blokowali ulice w Londynie, a także atakowali siedziby instytucji finansowych.

"Chcę, aby nasi policjanci służyli londyńczykom, zwalczali przestępczość, a także zajmowali się naszym priorytetem numer jeden, którym jest przemoc. Frustrujące jest to, że działania Extinction Rebellion mogą utrudnić te wysiłki, szczególnie w długi weekend, kiedy zazwyczaj obserwujemy znaczny wzrost wezwań policji w całym Londynie" - dodał Twist.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński