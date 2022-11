W. Brytania: Przejście tłumów koło trumny z ciałem królowej uszkodziło kamienną posadzkę

Duży, nieustanny ruch pieszych w Westminster Hall w czasie, gdy wystawiona tam była na widok publiczny trumna z ciałem brytyjskiej królowej Elżbiety II, spowodował uszkodzenie kamiennej posadzki - poinformowano w poniedziałek.

Westminster Hall jest najstarszą częścią Pałacu Westminsterskiego, będącego siedzibą brytyjskiego parlamentu - została zbudowana w 1097 roku za czasów Wilhelma II, syna Wilhelma Zdobywcy - i jest w zasadzie jedyną częścią budynku, która przetrwała w mniej więcej oryginalnej formie. Ale obecna posadzka, wykonana z piaskowca z hrabstwa Yorkshire, została położona w latach 30. XIX wieku podczas jednej z wielu renowacji.

Ponad 250 tys. osób przeszło przez Westminster Hall w ciągu niespełna pięciu dni - od 14 września po południu do 19 września wcześnie rano - w czasie których trumna była tam wystawiona na widok publiczny. Przechodzenie koło trumny odbywało się w tym czasie przez 24 godziny na dobę, a osoby chcące oddać hołd królowej musiały czekać przez kilkanaście godzin w kolejce.

"W wyniku wysokiego poziomu ciągłego ruchu pieszego przez Westminster Hall podczas wystawienia trumny na widok publiczny nastąpiło pewne rozwarstwienie posadzki z kamienia z Yorku. To spowodowało w kilku miejscach odsłonięcie gołego kamienia, co z czasem wyrówna się z otoczeniem. Nie stanowi to strukturalnego zagrożenia" - powiedział rzecznik Izby Lordów.

Elżbieta II zmarła 8 września tego roku w wieku 96 lat. Na brytyjskim tronie zasiadała przez 70 lat, dłużej niż jakikolwiek monarcha w historii kraju.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński