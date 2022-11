W. Brytania: przekazujemy Ukrainie trzy śmigłowce wojskowe

Wielka Brytania wysyła śmigłowce wojskowe na Ukrainę, z czego jeden już został dostarczony - poinformował w środę brytyjski minister obrony Ben Wallace. To pierwsze załogowe statki powietrzne przekazane Ukrainie przez Wielką Brytanię od początku wojny.

Dostarczane śmigłowce to Sikorsky Sea King, których do niedawna używały Królewskie Siły Powietrzne (RAF), jak również marynarka wojenna, Royal Navy. Ostatni z nich wycofano ze służby w 2018 r. Wallace nie sprecyzował, ile ich zostanie przekazane, ale według stacji BBC News chodzi o trzy sztuki.

W wydanym komunikacie poinformowano, że w związku z tym dziesięciu członków ukraińskich sił zbrojnych oraz inżynierów wojskowych przeszło w Wielkiej Brytanii sześciotygodniowy kurs, podczas którego uczyli się ich obsługi. Jak wskazano, mają być one używane przede wszystkim do zadań poszukiwawczo-ratowniczych.

Ukraina od momentu rosyjskiej napaści apeluje o przekazanie jej samolotów bojowych, ale jeśli chodzi o statki powietrzne, to do tej pory państwa zachodnie w większości ograniczają się do jednostek bezzałogowych.

Wallace poinformował także o wysłaniu na Ukrainę kolejnych 10 tys. pocisków artyleryjskich.