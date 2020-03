W. Brytania: Przemówienie Johnsona wśród programów z największą widownią w historii

Telewizyjne przemówienie premiera Borisa Johnsona, w którym ogłosił on zakaż opuszczania domów poza nielicznymi, ściśle określonymi przypadkami, oglądało na żywo 27,1 mln osób. Oznacza to, że znalazło się w czołówce programów z największą widownią w historii brytyjskiej telewizji.

Wygłoszone w poniedziałek wieczorem przemówienie było na żywo transmitowane przez stacje BBC1, BBC News, ITV, Channel 4, Channel 5 i Sky News. Johnson ogłosił w nim, że w celu zatrzymania epidemii koronawirusa z domów można wychodzić tylko po zakupy, do lekarza lub apteki oraz do pracy, jeśli wykonuje się kluczowy zawód i nie może pracować zdalnie. Raz dziennie można także wyjść na spacer lub poćwiczyć, pod warunkiem, że robi się to indywidualnie lub z osobą, z którą się mieszka.

Było to pierwsze telewizyjne przemówienie szefa brytyjskiego rządu do narodu od 2003 roku, gdy Tony Blair poinformował o udziale brytyjskich wojsk w inwazji na Irak.

Jak podano we wtorek, przemówienie Johnsona oglądało na żywo w telewizji 27,1 mln osób, przy czym ta liczba nie uwzględnia tych, którzy śledzili je przez strony internetowe czy aplikacje na smartfony, więc faktyczna liczba widzów była jeszcze większa.

27,1 milionów widzów w telewizji i tak wystarczyło, by wystąpienie Johnsona znalazło się na ósmym miejscu na liście transmisji telewizyjnych z najwyższą oglądalnością w historii. Otwierają ją finał piłkarskich mistrzostw świata z 1966 roku, w którym Anglia pokonała po dogrywce RFN (32,3 miliony widzów), oraz pogrzeb księżnej Diany w 1997 roku (32,1 mln).

Z Londynu Bartłomiej Niedziński