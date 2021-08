W.Brytania przyjmie do 20 tys. uchodźców z Afganistanu

Wielka Brytania przyjmie do 20 tys. uchodźców z Afganistanu i apeluje do innych krajów aby poszły za jej przykładem - poinformowała w artykule, jaki ukazał się we wtorkowym wydaniu dziennika "Daily Telegraph", brytyjska minister spraw wewnętrznych Priti Patel.

"Nasz nowy program przesiedlenia obywateli afgańskich pozwoli nam przyjąć do 20 tys. ludzi, którzy zmuszeni są uciekać z Afganistanu. Pierwsze 5 tys. przybędzie w przyszłym roku" - napisała Patel.

Dodała, że w ramach programu priorytetowo traktowane będą kobiety, dziewczęta oraz mniejszości religijne i inne.

Minister podkreśliła, że Wielka Brytania nie może działać w pojedynkę i apeluje do innych krajów aby poszły w jej ślady.

"Zjednoczone Królestwo robi wszystko co w jego mocy aby zachęcić inne kraje do pomocy. Nie chcemy tylko dawać przykładu, nie możemy tego robić sami" - napisała.