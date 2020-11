W. Brytania: Przywódcy religijni apelują, by nie zamykać świątyń na czas lockdownu

Liderzy wszystkich głównych wyznań religijnych w Wielkiej Brytanii w opublikowanym w środę wspólnym liście wezwali premiera Borisa Johnsona do zmiany decyzji w sprawie zamknięcia świątyń, z wyjątkiem indywidualnych modlitw, na czas lockdownu w Anglii.

Rozpocznie się on o północny ze środy na czwartek, choć wcześniej, w środę po południu formalnie zgodę na to musi wyrazić Izba Gmin, co jednak będzie formalnością. Lockdown ma potrwać do 2 grudnia. Przez ten czas wszystkie świątynie muszą być zamknięte, z wyjątkiem pogrzebów, indywidualnych modlitw i niezbędnych świadczeń na rzecz społeczności.

"Całkowicie rozumiemy, że kraj stoi w obliczu poważnych wyzwań i rozumiemy przyczyny decyzji rządu o wprowadzeniu nowych środków. Jednak zdecydowanie nie zgadzamy się z decyzją o zawieszeniu publicznych nabożeństw w tym czasie. Gorzkie doświadczenia z ostatnich sześciu miesięcy potwierdziły istotną rolę, jaką wiara odgrywa w momentach ogromnego kryzysu, i wierzymy, że publiczne jej praktykowanie jest niezbędne" - napisali autorzy listu.

Są wśród nich zwierzchnik Kościoła Anglii, arcybiskup Canterbury Justin Welby, arcybiskup Yorku Stephen Cottrell, zwierzchnik Kościoła katolickiego w Anglii i Walii, arcybiskup Westminsteru Vincent Nichols, a także przywódcy wspólnot żydowskiej, muzułmańskiej i hinduistycznej.

Wskazali oni, że publiczne nabożeństwa są kluczowe dla przetrwana wspólnot religijnych na poziomie lokalnym, bo transmisje w internecie nie zastąpią bezpośrednich kontaktów, są kluczowe dla spójności społecznej i utrzymywania kontaktów społecznych, dla utrzymywania zdrowia psychicznego kraju i są także czytelnym symbolem nadziei.

Podkreślili, że przez ostatnie miesiące świątynie wprowadziły działania, dzięki którym zminimalizowano możliwość przenoszenia się koronawirusa w czasie nabożeństw. "Udowodniliśmy naszymi działaniami, że miejsca kultu i publiczne nabożeństwa mogą być zabezpieczone przed przenoszeniem się Covid. Biorąc pod uwagę znaczącą pracę, którą już wykonaliśmy, uważamy, że nie ma obecnie naukowego uzasadnienia dla całkowitego zawieszenia nabożeństw publicznych" - wskazali.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński