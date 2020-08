W. Brytania: Przywrócono kwarantannę dla przyjazdów z Belgii, Andory i Bahamów

Wszyscy przyjeżdżający do Wielkiej Brytanii z Belgii, Andory i Bahamów muszą się poddać 14-dniowej kwarantannie, z tego obowiązku zostaną natomiast zwolnieni podróżni z Malezji i Brunei - ogłosił w czwartek wieczorem brytyjski minister transportu Grant Shapps.

Zmiany zasad kwarantanny dotyczące Belgii, Andory i Bahamów wejdą w życie w sobotę o godz. 4 rano, z wyjątkiem Walii, gdzie ten obowiązek wprowadzony zostanie już o północy z czwartku na piątek, zaś dotyczące Malezji i Brunei - we wtorek 11 sierpnia, z wyjątkiem Walii, gdzie również stanie się to już w nocy z czwartku na piątek.

Jak wyjaśnił brytyjski rząd, od połowy lipca w Belgii nastąpił czterokrotny wzrost liczby nowych przypadków koronawirusa w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców, w Andorze - pięciokrotny, zaś na Bahamach wskaźnik ten zwiększył się z 3,1 do 78,6. Jednocześnie brytyjskie MSZ uaktualniło swoje zalecenia podróżne i obecnie odradza wyjazdy do tych trzech państw, o ile nie są one absolutnie niezbędne.

Podróżni z Malezji i Brunei będą zwolnieni z kwarantanny, o ile w ciągu 14 dni przed przyjazdem nie byli w żadnym państwie spoza listy tych, z których przyjazd łączy się z obowiązkiem jej odbycia. Oba państwa już wcześniej zostały zdjęte z listy tych, do których wyjazdy są odradzane.

Wprowadzenie obowiązku kwarantanny dla przyjazdów z Belgii nie jest zaskoczeniem, bo brytyjski rząd kilka razy w ostatnich dniach powtarzał, że nie zawaha się podjąć szybkich decyzji, jeśli w jakimś kraju będzie widoczny gwałtowny wzrost zakażeń, a Belgia najczęściej pojawiała się w medialnych spekulacjach.

W Belgii wskaźnik nowych zakażeń wynosi obecnie 49,2 na 100 tys. mieszkańców, czyli ponad trzy razy więcej niż w Wielkiej Brytanii (14,3) i prawie dwa razy więcej niż w Hiszpanii w czasie, gdy pod koniec lipca brytyjskie władze przywróciły obowiązek kwarantanny dla przyjazdów z tego kraju (27,4).

Belgię co roku odwiedza ok. 1,8 mln Brytyjczyków, Andorę - 150 tys., zaś na Bahamy w 2018 roku udało się 36 tys. obywateli brytyjskich.

Za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi w Anglii, Walii i Irlandii Północnej kara w wysokości 1000 funtów, a w Szkocji - 480.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński