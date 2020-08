W. Brytania: Przywrócono kwarantannę dla przyjazdów z kolejnych trzech państw

Od soboty rano wszyscy przyjeżdżający do Wielkiej Brytanii z Chorwacji, Austrii oraz Trynidadu i Tobago muszą poddać się 14-dniowej kwarantannie – ogłosił w czwartek brytyjski minister transportu Grant Shapps.

Zniesiony natomiast zostanie ten obowiązek w przypadku przyjazdów z Portugalii, gdzie liczba nowych zakażeń koronawirusem spadła. Wszystkie zmiany wchodzą w życie w sobotę o 4 rano.

Jak poinformowano, w Chorwacji liczba przypadków koronawirusa wzrosła w ciągu ostatniego tygodnia z 10,4 na 100 tys. mieszkańców do 27,4, w Austrii z 10,5 do 20,3, zaś na Trynidadzie i Tobago zwiększyła się w ciągu tygodnia o 232 proc.

Brytyjski rząd wcześniej wskazywał, że jeśli w jakimś kraju przekroczony zostanie poziom 20 zakażeń na 100 tys. mieszkańców, niemal automatycznie łączyć się to będzie z powrotem kwarantanny dla przyjeżdżających stamtąd.

Decyzja w sprawie Chorwacji nie jest zaskoczeniem, od kilku dni media powszechnie spekulowały, że kraj ten będzie kolejnym zdjętym z listy uważanych za bezpiecznie. Ale oprócz niej najczęściej wskazywano na dwa inne popularne kierunki wyjazdów wakacyjnych Brytyjczyków - Grecję i Turcję, zaś Austria niemal nie pojawiała się w tych spekulacjach.

Równocześnie ministerstwo spraw zagranicznych zmieniło rekomendacje i obecnie zaleca, aby powstrzymać się od wszelkich wyjazdów do Chorwacji, Austrii oraz Trynidadu i Tobago, o ile nie jest to absolutnie niezbędne, a wycofało takie obiekcje w stosunku do Portugalii.

Brytyjski rząd wprowadził obowiązek kwarantanny dla wszystkich przyjeżdżających z zagranicy w czerwcu, zaś na początku lipca ogłosił listę krajów bezpiecznych, po przyjeździe z których nie trzeba jej odbywać. Początkowo znalazło się na niej 59 państw i terytoriów oraz wszystkie 14 brytyjskich terytoria zależne. Jeszcze przed wejściem w życie listy, usunięta została z niej Serbia, a w następnych tygodniach - Hiszpania, Luksemburg, Belgia, Andora, Bahamy, Francja, Holandia, Malta, Monako, Aruba oraz Turks i Caicos. Przed Portugalią z obowiązku kwarantanny zwolniono przyjeżdżających z Malezji i Brunei.

W Anglii, Walii i Irlandii Północnej kara za nieprzestrzeganie obowiązku kwarantanny wynosi 1000 funtów, w Szkocji - 480.