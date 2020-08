W. Brytania: Przywrócono kwarantannę dla przyjazdów ze Szwajcarii, Czech i Jamajki

Od soboty rano wszyscy przyjeżdżający do Wielkiej Brytanii ze Szwajcarii, Czech i Jamajki muszą poddać się 14-dniowej kwarantannie – ogłosił w czwartek brytyjski minister transportu Grant Shapps. Obowiązek ten zniesiono natomiast w przypadku przyjazdów z Kuby.

Wszystkie zmiany wchodzą w życie w sobotę o godz. 4 rano.

Jak wyjaśniono, w Szwajcarii liczba przypadków koronawirusa wzrosła w ciągu ostatniego tygodnia z 18,5 do 22 na 100 tys. mieszkańców, w Czechach - z 16 do 19,4, zaś na Jamajce - z 4,3 do 20,8.

Brytyjski rząd wcześniej wskazywał, że jeśli w jakimś kraju przekroczony zostanie poziom 20 zakażeń na 100 tys. mieszkańców, niemal automatycznie łączyć się to będzie z powrotem kwarantanny dla przyjeżdżających stamtąd osób. Zastrzegano zarazem, że nie jest to jedyne kryterium.

Decyzja w sprawie Szwajcarii nie jest zaskoczeniem, od kilku dni media powszechnie spekulowały, że kraj ten zostanie zdjęty z listy uważanych za bezpiecznie. Tym bardziej, że już kilka dni temu obowiązek taki wobec przyjazdów z tego kraju wprowadził rząd szkocki. Od pewnego czasu w tym kontekście wymieniano również Czechy.

Według brytyjskich mediów zagrożony tym samym był także Gibraltar, gdzie także szybko rośnie wskaźnik nowych zakażeń, ale nie zdecydowano się na to ze względu na drażliwy politycznie status tego terytorium, do którego roszczenia zgłasza Hiszpania.

Równocześnie ministerstwo spraw zagranicznych zmieniło rekomendacje i obecnie zaleca, aby powstrzymać się od wszelkich wyjazdów do Szwajcarii, Czech i na Jamajkę, o ile nie jest to absolutnie niezbędne. Rekomendacje w sprawie rezygnacji z wyjazdów na Kubę już wcześniej zostały zniesione.

Brytyjski rząd wprowadził obowiązek kwarantanny dla wszystkich przyjeżdżających z zagranicy w czerwcu, zaś na początku lipca ogłosił listę krajów bezpiecznych, po przyjeździe z których nie trzeba jej odbywać. Początkowo znalazło się na niej 59 państw i terytoriów oraz wszystkie 14 brytyjskich terytoriów zależnych. Jeszcze przed wejściem w życie listy usunięta została z niej Serbia, a w następnych tygodniach - Hiszpania, Luksemburg, Belgia, Andora, Bahamy, Francja, Holandia, Malta, Monako, Aruba, Turks i Caicos, Chorwacja, Austria oraz Trynidad i Tobago. Przed Kubą z obowiązku kwarantanny zwolniono przyjeżdżających z Malezji, Brunei i Portugalii.

W Anglii, Walii i Irlandii Północnej kara za nieprzestrzeganie obowiązku kwarantanny wynosi 1000 funtów, w Szkocji - 480, jednak w przypadku wielokrotnego przyłapania na tym może ona zostać zwiększona do 5000 funtów.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński