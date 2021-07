W. Brytania: Publiczna służba zdrowia odznaczona przez królową za odwagę

Brytyjska królowa Elżbieta II nadała Krzyż Jerzego publicznej służbie zdrowia NHS, która w poniedziałek obchodzi 73. rocznicę powołania. To dopiero trzeci raz, gdy najwyższe cywilne odznaczenie za odwagę przyznane jest zbiorowo, a nie indywidualnej osobie.

"Z wielką przyjemnością, w imieniu wdzięcznego narodu, przyznaję Krzyż Jerzego Narodowej Służbie Zdrowia Zjednoczonego Królestwa. Odznaczenie to jest wyrazem uznania dla wszystkich pracowników NHS, byłych i obecnych, wszystkich specjalizacji i we wszystkich czterech krajach. Przez ponad siedem dekad, a szczególnie w ostatnim czasie, wspieraliście obywateli naszego kraju z odwagą, współczuciem i poświęceniem, demonstrując najwyższe standardy służby publicznej. Macie nasze trwałe podziękowania i serdeczne uznanie" - oświadczyła królowa w odręcznie napisanym liście.

Krzyż Jerzego, ustanowiony przez króla Jerzego VI w 1940 roku, gdy trwały niemieckie naloty na Wielką Brytanię, jest przyznawany w uznaniu "czynów największego bohaterstwa lub największej odwagi w okolicznościach skrajnego zagrożenia". Decyzję o jego przyznaniu podejmuje monarcha za radą Komitetu Krzyża Jerzego i premiera kraju.

Do tej pory tylko dwa razy zdarzyło się, by odznaczonym nie była indywidualna osoba - w 1942 roku Jerzy VI przyznał go Malcie w uznaniu bohaterstwa wykazanego przez jej mieszkańców podczas nieprzyjacielskich bombardowań w czasie II wojny światowej, a w 1999 roku Elżbieta II nagrodziła nim północnoirlandzką policję, wówczas noszącą nazwę Royal Ulster Constabulary, w uznaniu odwagi jej funkcjonariuszy.

NHS została założona w 1948 roku, będąc centralnym punktem reform społecznych wprowadzanych po II wojnie światowej przez rząd Partii Pracy, z misją zapewnienia finansowanej przez państwo kompleksowej, powszechnej opieki zdrowotnej.

"Ta bezprecedensowa nagroda jest słusznym uznaniem umiejętności, współczucia oraz hartu ducha pracowników całej NHS - pielęgniarek, sanitariuszy, lekarzy, sprzątaczek, terapeutów, całego zespołu - którzy w najbardziej wymagających okolicznościach odpowiedzieli na najgorszą pandemię od stu lat i największe wyzwanie, przed jakim stanął ten kraj od czasów II wojny światowej" - oświadczył dyrektor naczelny NHS Simon Stevens.

"Osoby pracujące w NHS wykonały niesamowitą pracę opiekując się tak wieloma osobami podczas tej strasznej pandemii. Krzyż Jerzego jest najwyższym możliwym odznaczeniem, jakie może otrzymać cywil i chcę złożyć hołd wszystkim w całej NHS za ich heroizm i poświęcenie" - powiedział z kolei nowy minister zdrowia Sajid Javid.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński