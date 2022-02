W. Brytania: Raport: policja w Irlandii Płn. była w zmowie z paramilitarnymi bojówkami

Dawna północnoirlandzka policja - Royal Ulster Constabulary (RUC) - angażowała się na w latach 90. XX w. w "działania o charakterze zmowy" z lojalistycznymi bojówkami i wykorzystywała zabójców jako informatorów - wynika z opublikowanego we wtorek raportu.

Raportem Marie Anderson, szefowej urzędu badającego postępowanie policyjne, objęte było osiem ataków dokonanych przez członków Ulster Defence Association (UDA) w latach 1990-1998, w których zginęło łącznie 11 osób. Wszyscy byli katolikami. Najkrwawszym z tych wydarzeń było ostrzelanie w lutym 1992 r. punktu bukmacherskiego w południowym Belfaście, gdy zginęło pięć osób, a rannych zostało siedem kolejnych.

Eskalacja przemocy ze strony lojalistów na początku lat 90. skłoniła Oddział Specjalny RUC do rozszerzenia sieci informatorów w szeregach UDA z południowym Belfaście. Ale jak pokazuje raport, niektórzy z nich "aktywnie uczestniczyli w poważnej przestępczości, w tym w morderstwach". "To było całkowicie nie do zaakceptowania i jest ilustracją tego, jak w niektórych przypadkach, uzyskanie informacji od informatorów miało pierwszeństwo przed ochroną społeczeństwa przed przestępczością paramilitarną i morderstwami" - napisała Anderson.

Oprócz samego faktu korzystania z informatorów zamieszanych w poważne przestępstwa, zwróciła uwagę na brak kontroli i nadzoru przy rekrutacji informatorów i zarządzaniu nimi oraz na nieprzekazywanie przez Oddział Specjalny RUC informacji wywiadowczych zespołom prowadzących śledztwa w sprawie zabójstw. Wskazała ona także na szereg innych działań ze strony RUC, które noszą znamiona zmowy z członkami lojalistycznych bojówek, jak niezachowanie zapisów i celowe zniszczenie akt dotyczących ataku na wspomniany punkt bukmacherski; niezachowanie zapisów dotyczących dezaktywacji broni; dopuszczenie do tego, by UDA uzyskała broń klasy wojskowej w ramach importu broni w 1987 r. czy brak ostrzeżenia dwóch mężczyzn o zagrożeniu ich życia.

W RUC służyli w przytłaczającej większości protestanci, wskutek czego przez katolicką mniejszość nie była postrzegana jako siła pilnująca porządku, lecz strona aktywnie uczestnicząca w konflikcie. Na mocy porozumienia pokojowego z 1998 r. kończącego konflikt w Irlandii Północnej RUC została rozwiązana w 2001 r., a na jej miejsce powołano nową formację policyjną - PSNI, która reprezentuje obie społeczności.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński