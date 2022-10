W. Brytania: Raport: rząd nieprzygotowany na ekstremalne zjawiska pogodowe

Nieprzygotowanie rządu na rosnące ryzyko wystąpienia ekstremalnych zjawisk pogodowych spowodowanych zmianami klimatycznymi stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Wielkiej Brytanii - napisano w opublikowanym w czwartek raporcie parlamentarnym.

W dokumencie tym wezwano rząd, by zajął się poważnymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa kraju, które są efektem wpływu zmian klimatu na krytyczną infrastrukturę narodową, w tym energetyczną, transportową, wodną i komunikacyjną. Wyszczególniono w nim "przytłaczające dowody" na to, że zmiany klimatu mają już wpływ na brytyjską infrastrukturę, a "żaden minister nie wziął odpowiedzialności" za przystosowanie jej do tych zmian.

Raport sporządzony przez wspólną komisję ds. strategii bezpieczeństwa narodowego, którą tworzą członkowie Izby Gmin i Izby Lordów, jest następstwem serii ekstremalnych wydarzeń pogodowych w ostatnich latach. Były to orkan Arwen w listopadzie 2021 r., po którym prawie milion osób w północno-wschodniej Anglii i Szkocji nie miało prądu po zerwaniu linii wysokiego napięcia; awaria systemów odwadniających, która niemal doprowadziła do zalania Narodowego Banku Krwi w Bristolu; wykolejenie się pociągu w Szkocji w sierpniu 2020 r. z powodu silnych opadów deszczu, wskutek czego zginęły trzy osoby, czy upały w lipcu tego roku, gdy temperatury po raz pierwszy przekroczyły 40 stopni.

"Istnieje mnóstwo przykładów niezwykle poważnego wpływu, jaki zmiany klimatu już wywarły na naszą krytyczną infrastrukturę narodową. W przyszłości będzie ich jeszcze więcej - prawie na pewno jeszcze poważniejszych. Ale najbardziej niepokoi mnie brak dowodów na to, że ktokolwiek w rządzie skupia się na tym, jak wszystkie skutki mogą się łączyć, tworząc kaskadowe kryzysy. Po prostu nie ma ministrów odpowiedzialnych za zapewnienie, że nasza infrastruktura jest odporna na ekstremalną pogodę i inne skutki zmian klimatu" - oświadczyła przewodnicząca komisji, laburzystowska posłanka Margaret Beckett.

Według raportu eksperci przewidują, że wysokie temperatury prawdopodobnie spowodują opadanie kabli elektrycznych i rozmiękanie dróg, a także że powodzie prawdopodobnie będą bardziej dotkliwe, co sprawi, że awarie nasypów kolejowych będą częstsze.

Komisja przedstawiła trzy główne zalecenia: powołanie odrębnego wiceministra ds. krytycznej infrastruktury krajowej, który będzie ściśle współpracował z wiceministrem ds. zmian klimatu; utworzenie ustawowego forum pomiędzy organami regulacyjnymi nadzorującymi krytyczną infrastrukturę krajową, takimi jak Ofwat dla wody i Ofgem dla energii; wprowadzenie programu regionalnych ćwiczeń w celu zapewnienia, że lokalne podmioty reagujące na sytuacje kryzysowe, takie jak służby ratunkowe, mogą przygotować się na ekstremalne zjawiska pogodowe i skutecznie na nie reagować.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński