W. Brytania: Rekordowa dobowa liczba nielegalnych imigrantów na La Manche - 828

Co najmniej 828 nielegalnych imigrantów przedostało się w minioną sobotę do Wielkiej Brytanii przez kanał La Manche - poinformowało we wtorek brytyjskie ministerstwo spraw wewnętrznych. Oznacza to kolejny, czwarty w ciągu 5 tygodni, dobowy rekord.

Najwyższa w historii jest również tegoroczna liczba nielegalnych imigrantów, którzy się przeprawili przez La Manche - od początku roku udało się to niemal 12,5 tys. osób. To o prawie 50 proc. więcej niż w całym roku 2020, który dotychczas był rekordowy, i ponad sześć razy więcej niż w 2019 r.

Jak poinformowało ministerstwo spraw wewnętrznych, w sobotę do brzegu Wielkiej Brytanii przybiło lub przyjętych na jej wodach terytorialnych zostało 30 łodzi z nielegalnymi imigrantami, zaś francuska straż przybrzeżna zatrzymała po swojej stronie 10 kolejnych ze 193 osobami na pokładach. Ale w niedzielę i poniedziałek nie zanotowano ani jednej próby sforsowania kanału La Manche.

Nie zmienia to faktu, że dobowe rekordy liczby nielegalnych imigrantów na kanale La Manche pobijane są coraz częściej i coraz wyraźniej. Pierwszy z tegorocznej serii zanotowano 19 lipca, gdy do brytyjskich brzegów przybiło 430 osób, 4 sierpnia było ich 482, a 12 sierpnia - 592.

Zdecydowana większość nielegalnych imigrantów przeprawia się na małych, niestabilnych łodziach lub pontonach, na które - jak podkreśla brytyjski rząd - wsadzani są przez gangi przestępcze zajmujące się organizowaniem przerzutu.

"Te niebezpieczne przeprawy z bezpiecznych krajów UE są całkowicie niepotrzebne i jesteśmy zdeterminowani, aby rozbić gangi przestępcze, które za nimi stoją. Pracujemy w całym rządzie, jak również z francuskimi i międzynarodowymi partnerami, aby rozwiązać ten problem. Podwoiliśmy liczbę policjantów na francuskich plażach, zapobiegliśmy ponad 10 tys. prób (przedostania się), dokonaliśmy prawie 300 aresztowań i postawiliśmy 65 zarzutów" - powiedział Dan O'Mahoney, specjalny pełnomocnik brytyjskiego rządu do walki z nielegalną imigracją na kanale La Manche.

Brytyjski rząd ma nadzieję, że reforma zasad azylowych będzie w przyszłości odstraszać nielegalnych imigrantów. Projekt ustawy o obywatelstwie i granicach, który jest obecnie rozpatrywany przez posłów, będzie oznaczał, że migranci wjeżdżający bez pozwolenia będą mogli trafić do więzienia nawet na cztery lata, z kolei osobom zajmującym się przemytem ludzi grozić będzie nawet dożywocie. Równocześnie mają zostać wprowadzone ułatwienia dla osób, które autentycznie potrzebują azylu.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński