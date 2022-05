W. Brytania: Rekordowa liczba miliarderów - 177, rosyjscy głównie tracą

W czasie, gdy spora część mieszkańców Wielkiej Brytanii zmaga się z rosnącymi kosztami życia, do rekordowego poziomu wzrosła w tym kraju liczba miliarderów, jest ich obecnie 177, o 6 więcej niż przed rokiem - wynika z dorocznego rankingu "The Sunday Times Rich List".

Rekordowy jest również łączny majątek wszystkich miliarderów na liście - wynosi on 653 miliardy funtów - o 55 mld, czyli o 9,4 proc. więcej niż przed rokiem. Opublikowany w piątek tegoroczny ranking otwierają pochodzący z Indii bracia Sri i Gopi Hinduja, którzy wraz z rodzinami mają majątek o wartości prawie 28,5 mld funtów. To o 11 mld więcej niż przed rokiem, co pozwoliło im wrócić na pozycję liderów, a zarazem jest to rekordowa kwota w 34-letniej historii listy "The Sunday Times". Głównymi polami ich działalności są przemysł, w tym produkcja pojazdów elektrycznych, i usługi finansowe.

Na kolejnych miejscach znaleźli się brytyjski wynalazca i przedsiębiorca James Dyson wraz z rodziną (23 mld), działający w branży nieruchomości bracia David i Simon Reuben wraz z rodzinami (22,3 mld) oraz zeszłoroczny lider Leonard Blavatnik, będący m.in. głównym udziałowcem w koncernie Warner Music Group (20 mld).

Znaczące spadki w porównaniu z zeszłym rokiem zanotowała część rosyjskich oligarchów, co jest skutkiem sankcji nałożonych na nich po rosyjskiej napaści na Ukrainę. Najwyżej z nich, na dzielonym 11. miejscu, znalazł się Aliszer Usmanow, który w zeszłym roku był szósty, a jego majątek zmniejszył się 13,4 mld do 10 mld funtów. Michaił Fridman spadł z 11. na 19. pozycję (strata prawie 2,6 mld funtów), a Roman Abramowicz spadł z 8. na 28. miejsce, a jego majątek wynosi obecnie 6 mld funtów, połowę tego, co rok temu. Ale np. Mosze Kantor znacząco awansował - z 48. na 20. miejsce, a jego fortuna się podwoiła (obecnie 8 mld).

Na 222. miejscu listy znalazł się brytyjski minister finansów Rishi Sunak - głównie dzięki majątkowi swojej żony Akshaty Murty, która jest córką indyjskiego miliardera, założyciela giganta w branży IT, firmy Infosys. O majątku Sunaka i Murty - 730 mln funtów - zrobiło się głośno kilka tygodni temu, gdy wyszło na jaw, że Murty, będąca obywatelką Indii, przez lata korzystała w Wielkiej Brytanii ze statusu zagranicznego rezydenta podatkowego, który pozwolił jej zaoszczędzić ok. 20 mln funtów podatków od zagranicznych dochodów kapitałowych.

Choć ten manewr jest zgodny z prawem, sprawa raczej przekreśliła szanse Sunaka na to, by kiedykolwiek został premierem kraju, a jego debiut na liście najbogatszych Brytyjczyków jeszcze bardziej je zmniejsza. W sytuacji, gdy przez najwyższą od 40 lat inflację realne dochody większości Brytyjczyków spadają, Sunak będzie wyjątkowo łatwym celem dla opozycji, która już wcześniej wskazywała, że nie rozumie on problemu rosnących kosztów życia.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński