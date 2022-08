W. Brytania: Resort obrony: atak na kwaterę główną to kolejny cios dla Floty Czarnomorskiej

Atak na jej kwaterę główną w Sewastopolu w Dniu Marynarki Wojennej Rosji to kolejny cios dla rosyjskiej Floty Czarnomorskiej i jest mało prawdopodobne, by mogła ona prowadzić wydarzenia publiczne równolegle z działaniami wojennymi - przekazało we wtorek brytyjskie ministerstwo obrony.

"Płynący pod banderą Sierra Leone statek towarowy Razoni opuścił 1 sierpnia ukraiński czarnomorski port Odessa, kierując się do portu Trypolis w Libanie załadowany 26 tys. tonami ukraińskiego zboża. Jest to pierwszy transport zboża z ukraińskiego portu od czasu rozpoczęcia inwazji, co umożliwiło porozumienie pomiędzy Ukrainą, Turcją, ONZ i Rosją z 22 lipca o korytarzu tranzytowym dla eksportu zboża" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

"Odnotowany atak na kwaterę główną rosyjskiej Floty Czarnomorskiej w Sewastopolu w Dniu Marynarki Wojennej jest najnowszym ciosem dla Floty Czarnomorskiej w pięciomiesięcznej wojnie z Ukrainą, które obejmują utratę jej okrętu flagowego, krążownika Moskwa w kwietniu 2022 roku. Po doniesieniach o odwołanych paradach jest mało prawdopodobne, że Flota Czarnomorska może prowadzić wysokiej rangi wydarzenia publiczne równolegle z działaniami wojennymi" - dodano.