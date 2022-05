W. Brytania: Resort obrony: błędne założenia uniemożliwiły Rosji ogłoszenie sukcesu 9 maja

Rosyjskie błędne założenia podczas planowania inwazji na Ukrainę doprowadziły do niepowodzeń operacyjnych, co uniemożliwiło prezydentowi Władimirowi Putinowi ogłoszenie sukcesu w Dniu Zwycięstwa - przekazało we wtorek brytyjskie ministerstwo obrony.

"Niedocenianie przez Rosję ukraińskiego oporu i planowanie +najlepszego scenariusza+ doprowadziło do oczywistych niepowodzeń operacyjnych, uniemożliwiając prezydentowi Putinowi ogłoszenie znaczącego sukcesu militarnego na Ukrainie podczas parady z okazji Dnia Zwycięstwa w dniu 9 maja. Rosyjski plan inwazji najprawdopodobniej opierał się na błędnym założeniu, że napotka ograniczony opór i będzie w stanie szybko okrążyć i ominąć skupiska ludności. To założenie spowodowało, że siły rosyjskie próbowały przeprowadzić początkową fazę operacji w sposób lekki i precyzyjny, aby osiągnąć szybkie zwycięstwo przy minimalnych kosztach. Ta błędna kalkulacja doprowadziła do niezrównoważonych strat i późniejszego ograniczenia koncentracji operacyjnej Rosji" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.