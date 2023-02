W. Brytania: Resort obrony: liczba cywilów zabitych na Ukrainie może przekraczać 16 tys.

Według danych Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (OHCHR) na Ukrainie zginęło do tej pory co najmniej 7199 cywilów, ale inne niezależne szacunki mówią, że jest to ponad 16 tys. - podało we wtorek brytyjskie ministerstwo obrony.

W codziennej aktualizacji wywiadowczej przekazano, że według stanu na 13 lutego 2023 roku OHCHR odnotowało 18 955 ofiar cywilnych od początku pełnowymiarowej inwazji Rosji na Ukrainę, na co składa się 7199 zabitych i 11 756 rannych, a 697 ofiar cywilnych miało miejsce w styczniu 2023 roku. Ale jak dodało ministerstwo, OHCHR oświadczyło, że uważa, iż rzeczywiste liczby są znacznie wyższe, a według innych, niezależnych analiz, prawdopodobnie zginęło ponad 16 tys. cywilów.

Dane ze stycznia 2023 roku wskazywały, że przemoc trwała wzdłuż 1200-kilometrowej linii frontu, ale koncentrowała się przede wszystkim w obwodach donieckim, ługańskim i zaporoskim. "Przez cały styczeń 2023 roku miała miejsce bardzo duża intensywność, i pogarszający się trend, w zniszczeniach w placówkach medycznych i edukacyjnych. Te zdarzenia i ciągłe ofiary cywilne są prawdopodobnie w dużej mierze spowodowane brakiem rozróżnienia ze strony Rosji w używaniu artylerii i innych systemów broni obszarowej" - napisano w aktualizacji.