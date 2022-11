W. Brytania: Resort obrony: minimalne postępy grupy Wagnera na froncie

Najemnicy z rosyjskiej grupy Wagnera dokonują na Ukrainie minimalnych postępów, posuwając się naprzód o 100-200 metrów dziennie, czyli znacznie mniej, niż zakłada rosyjska doktryna, i mniej niż obecne postępy sił ukraińskich - przekazało w środę brytyjskie ministerstwo obrony.

"Właściciel rosyjskiej prywatnej firmy wojskowej, grupy Wagnera, Jewgienij Prigożyn, oświadczył 23 października, że siły (grupy) Wagnera dokonywały postępów o 100-200 m dziennie, co - jak twierdził - jest +normą we współczesnych działaniach wojennych+. (Tymczasem) według ich doktryny wojskowej siły rosyjskie planują w większości warunków posuwać się o 30 km lub więcej dziennie. W lutym siły rosyjskie planowały w ciągu miesiąca przejść 1000 km przez Ukrainę. We wrześniu siły ukraińskie osiągnęły postępy na poziomie ponad 20 km dziennie" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

Jak dodano, w ciągu ostatnich dwóch miesięcy Prigożyn porzucił wszelkie pozory i przestał udawać, że nie jest związany z grupą Wagnera, i bardziej jednoznacznie wypowiadał się publicznie, czym prawdopodobnie próbuje podreperować swoją wiarygodność w napiętym rosyjskim systemie bezpieczeństwa narodowego.