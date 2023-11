W. Brytania: Resort obrony: nasila się instrumentalizacja historii przez rosyjskich liderów

Nasila się wykorzystywanie historii przez rosyjskich przywódców w celu zaszczepienia antyzachodniego nastawienia w umysłach tamtejszego społeczeństwa i zastraszenia bezpośrednich zachodnich sąsiadów Rosji - przekazało w sobotę brytyjskie ministerstwo obrony.

Jak podano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, rosyjska Państwowa Agencja Archiwalna opublikowała zbiór dokumentów "O historycznej jedności Rosjan i Ukraińców". Otwiera go artykuł prezydenta Władimira Putina z lipca 2021 r. na ten temat, a zaraz po nim jest jego przemówienie o sytuacji na Ukrainie wygłoszone 21 lutego 2022 r., w przeddzień inwazji. Książka zawiera 242 dokumenty z okresu od XI do XX wieku, które są wykorzystywane do uzasadnienia obecnej polityki Kremla i poparcia twierdzenia, że obca dywersja zmieniła Ukrainę w kraj "antyrosyjski". Dokumentom towarzyszą komentarze interpretacyjne Putina.

Wskazano też, że w zeszłym tygodniu były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew napisał artykuł na temat historii stosunków rosyjsko-polskich. Oskarżył w nim Polskę o prowadzenie agresywnej rewizjonistycznej, "rusofobicznej" polityki, ostrzegając, że może to doprowadzić do zniszczenia polskiej państwowości i grożąc, że Rosja i Białoruś są w stanie zapewnić odpowiednią odpowiedź wojskową, jeśli zajdzie taka potrzeba.