W. Brytania: Resort obrony: priorytetem Rosji pozostaje ofensywa w centralnym Donbasie

Mimo presji, którą na siły rosyjskie wywiera ukraińska ofensywa na północnym wschodzie i w obwodzie chersońskim, priorytetem dla Rosji pozostają własne działania ofensywne w centralnym sektorze Donbasu - przekazało w poniedziałek brytyjskie ministerstwo obrony.

"Ukraińskie działania ofensywne nadal wywierają presję na siły rosyjskie zarówno na północnym wschodzie, jak i w obwodzie chersońskim na południu. Rosja wciąż jednak nadaje wysoki priorytet własnym operacjom ofensywnym w centralnym sektorze Donbasu, zwłaszcza w okolicach miasta Bachmut. W ciągu minionego tygodnia siły rosyjskie posunęły się w kierunku miasta na dwóch osiach do 2 km, zbliżając się do wdarcia do Bachmutu, który doznał bardzo rozległych zniszczeń w wyniku ostrzału" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

Jak dodano, w skład tych sił weszły prawdopodobnie jednostki prywatnej firmy wojskowej Grupy Wagnera, w tym personel niedawno zrekrutowany z rosyjskich więzień.

Wskazano, że forsowanie przez Rosję ofensywy w Donbasie w obliczu poważnych zagrożeń na flankach operacyjnych podkreślają konieczność zapewnienia sukcesu operacyjnego, a jednocześnie uwypuklają nieelastyczność, która do tej pory podważała jej plany.

