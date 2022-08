W. Brytania: Resort obrony: Rosja planuje referendum w separatystycznej DRL

Rosja prawdopodobnie jest na zaawansowanym etapie planowania referendum w tzw. Donieckiej Republice Ludowej, ale nie jest jasne, czy decyzja o jego przeprowadzeniu już zapadła - przekazało w poniedziałek brytyjskie ministerstwo obrony.

"11 sierpnia 2022 roku rosyjskie media podały, że Dienis Puszylin, szef tzw. Donieckiej Republiki Ludowej (DRL), powiedział, że termin referendum w sprawie przyłączenia DRL do Rosji zostanie ogłoszony po +całkowitym wyzwoleniu+ DRL. Wcześniej, w czerwcu 2022 roku, dziennikarze śledczy opublikowali dowody na strategię planowania przez DRL takiego referendum i zapewnienia, że co najmniej 70 procent głosów będzie za przyłączeniem do Rosji. Prawdopodobnie Rosja jest na zaawansowanym etapie planowania przeprowadzenia referendum, choć nie jest jasne, czy ostateczna decyzja o przeprowadzeniu głosowania została już podjęta. Kreml prawdopodobnie uzna dotychczasowe fiasko wojska w zajęciu całości obwodu donieckiego za komplikację w realizacji swoich maksymalistycznych celów na Ukrainie" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.