W. Brytania: Resort obrony: Rosja podważa bezpieczeństwo Zaporoskiej Elektrowni Atomowej

Choć plany Rosji wobec Zaporoskiej Elektrowni Atomowej pozostają niejasne, działania jej wojsk prawdopodobnie podważyły bezpieczeństwo i pewność normalnej pracy tego obiektu - przekazało w piątek brytyjskie ministerstwo obrony.

"Po pięciu miesiącach okupacji intencje Rosji wobec Zaporoskiej Elektrowni Atomowej pozostają niejasne. Jednak działania podjęte przez nią w obiekcie prawdopodobnie podważyły bezpieczeństwo i pewność normalnej pracy elektrowni. Siły rosyjskie prawdopodobnie działają w regionach sąsiadujących z elektrownią i wykorzystały jednostki artylerii znajdujące się na tych terenach do ostrzeliwania ukraińskiego terytorium na zachodnim brzegu Dniepru. Siły rosyjskie prawdopodobnie użyły szerszego obszaru wokół obiektu, w szczególności przyległe miasto Enerhodar, do odpoczynku dla swoich sił, wykorzystując chroniony status elektrowni jądrowej do zmniejszenia ryzyka dla swojego sprzętu i personelu w związku z nocnymi atakami ukraińskimi" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.