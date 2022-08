W. Brytania: Resort obrony: Rosja próbuje uniemożliwić namierzanie mostów w Chersoniu

Siły rosyjskie ustawiły reflektory radarowe w pobliżu uszkodzonych mostów w Chersoniu, aby ukryć je przed dalszym namierzaniem przez wojska ukraińskie przy użyciu przekazanego przez Zachód sprzętu - poinformowało w czwartek brytyjskie ministerstwo obrony.

"Ukraińskie jednostki rakietowe i artyleryjskie nadal celują w rosyjskie bastiony wojskowe, skupiska osobowe, bazy wsparcia logistycznego i składy amunicji. Z dużym prawdopodobieństwem wpłynie to na rosyjskie wojskowe zaopatrzenie logistyczne i wywrze presję na rosyjskie wojskowe elementy wsparcia bojowego" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

"W dniu 03 sierpnia 2022 r. pierwszy statek z ukraińskim zbożem dotarł do cieśniny Bosfor po przepłynięciu Morza Czarnego z Odessy. Jest niemal pewne, że sukces tego tranzytu spowoduje częstsze transporty w obu kierunkach. Wyeliminowanie zaległości spowodowanych blokadą trwającą od lutego 2022 roku pozostanie wyzwaniem logistycznym" - wskazano.

"Siły rosyjskie prawie na pewno ustawiły piramidalne reflektory radarowe w wodzie w pobliżu niedawno uszkodzonego mostu Antonowskiego i przy niedawno uszkodzonym pobliskim moście kolejowym, z których oba przekraczają Dniepr w Chersoniu na południu Ukrainy. Reflektory radarowe są prawdopodobnie wykorzystywane do ukrycia mostu przed rozpoznaniem przez radary z syntetyczną aperturą i ewentualnymi urządzeniami do naprowadzania pocisków. Podkreśla to zagrożenie, jakie Rosji odczuwa ze strony dostarczanych przez Zachód systemów o zwiększonym zasięgu i precyzji" - napisano również.