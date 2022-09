W. Brytania: Resort obrony: Rosja stoi przed dylematem, gdzie skierować dodatkowe siły

Rosyjskie dowództwo stoi przed dylematem, czy skierować dodatkowe siły do ofensywy na Bachmut czy do obrony przed ukraińskim natarciem na południu, i jest to testem na zdolność Rosji do koordynowania działań - przekazało w środę brytyjskie ministerstwo obrony.

"W ciągu ostatnich 24 godzin ciężkie walki toczyły się na trzech frontach: na północy w okolicach Charkowa; na wschodzie w Donbasie; i na południu w obwodzie chersońskim. Planowanym głównym wysiłkiem Rosji jest prawdopodobnie uderzenie na Bachmut w Donbasie, ale dowódcy stoją przed dylematem, czy skierować rezerwy operacyjne do wsparcia tej ofensywy, czy też bronić się przed dalszymi ukraińskimi postępami na południu. Wiele równoczesnych zagrożeń rozłożonych na przestrzeni 500 km będzie testem na zdolność Rosji do koordynowania planów operacyjnych i realokacji zasobów w wielu zgrupowaniach sił. Na początku wojny brak takich umiejętności był jedną z przyczyn słabych wyników wojska" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

