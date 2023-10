W. Brytania: Resort obrony: Rosja szykuje się na wiele kolejnych lat walk na Ukrainie

Planowany przez rosyjskie ministerstwo finansów wzrost wydatków na obronność sugeruje, że Rosja przygotowuje się na wiele kolejnych lat walk na Ukrainie - przekazało w niedzielę brytyjskie ministerstwo obrony.

Jak podano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, dokumenty, które najwyraźniej wyciekły z rosyjskiego ministerstwa finansów, sugerują, że rosyjskie wydatki na obronność mają wzrosnąć w 2024 roku do około 30 proc. całkowitych wydatków publicznych. Ministerstwo proponuje budżet obronny w wysokości 10,8 bln rubli, co odpowiada około 6 proc. PKB i stanowi wzrost o 68 proc. w stosunku do 2023 roku.

"Jest wysoce prawdopodobne, że Rosja może utrzymać ten poziom wydatków na obronność przez 2024 rok, ale tylko kosztem szerszej gospodarki. Pełne szczegóły dotyczące rosyjskich wydatków na obronę są zawsze niejawne, ale liczby te sugerują, że Rosja przygotowuje się na wiele kolejnych lat walk na Ukrainie" - napisano. Dodano, że w minioną środę zasugerował to też minister obrony Siergiej Szojgu, mówiąc, że jest przygotowany na kontynuację konfliktu do 2025 r.