W. Brytania: Resort obrony: Rosja traci na Ukrainie dużo śmigłowców szturmowych

Rosja wciąż nie jest w stanie utrzymać na Ukrainie odpowiedniej przewagi w powietrzu, by zapewnić efektywne bliskie wsparcie śmigłowcom szturmowym, stąd duża liczba tych, które straciła - przekazało we wtorek brytyjskie ministerstwo obrony.

Jak napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, od początku inwazji na Ukrainie doszło do co najmniej 23 potwierdzonych strat rosyjskich śmigłowców Ka-52 HOKUM, co stanowi ponad 25 proc. rosyjskiej floty Ka-52, która liczyła 90 sztuk i prawie połowę wszystkich strat rosyjskich śmigłowców na Ukrainie. Dodano, że rosyjskie śmigłowce szturmowe prawdopodobnie ucierpiały szczególnie od ukraińskich przenośnych systemów obrony przeciwlotniczej (MANPADS), a zarazem śmigłowce te często latają z mniejszą stałą osłoną odrzutowców niż wynikałoby to z rosyjskiej doktryny wojskowej.

"Rosja wciąż nie jest w stanie utrzymać odpowiedniej przewagi w powietrzu, by móc niezawodnie prowadzić efektywne bliskie wsparcie lotnicze stałych skrzydeł w pobliżu linii frontu, a jej amunicja artyleryjska jest na wyczerpaniu. Rosyjscy dowódcy prawdopodobnie coraz częściej uciekają się do przeprowadzania ryzykownych misji śmigłowców szturmowych jako jednej z niewielu dostępnych opcji zapewnienia bliskiego wsparcia wojskom w walce" - wskazano.