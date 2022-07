W. Brytania: Resort obrony: Rosja używa pocisków przeciwlotniczych do ataków naziemnych

Z powodu kurczących się zapasów pocisków przeznaczonych do ataków naziemnych Rosja coraz częściej używa w ich zastępstwie pocisków przeciwlotniczych, które słabo nadają się do tego celu - przekazało w piątek brytyjskie ministerstwo obrony.

"W Donbasie siły ukraińskie nadal odpierają rosyjskie próby szturmu na elektrownię w Wuhłehirsku. Rosyjska artyleria nadal koncentruje się na obszarach wokół miast Kramatorsk i Siewiersk" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

"21 lipca 2022 roku Witalij Kim, gubernator obwodu mikołajowskiego (na południu) Ukrainy, powiedział, że siły rosyjskie użyły siedmiu pocisków przeciwlotniczych do uderzenia w infrastrukturę, obiekty energetyczne i magazyny. Z powodu krytycznych braków pocisków przeznaczonych do ataku naziemnego Rosja zwiększyła zastępcze wykorzystanie w atakach naziemnych pocisków przeciwlotniczych" - dodano.

"Rosja prawie na pewno od początku inwazji rozmieściła w pobliżu Ukrainy strategiczne systemy obrony powietrznej S-300 i S-400, przeznaczone do zestrzeliwania samolotów i rakiet na dużych odległościach. Broń ta ma stosunkowo niewielkie głowice bojowe, przeznaczone do niszczenia samolotów. Mogą stanowić istotne zagrożenie dla oddziałów na otwartej przestrzeni i lekkich budynków, ale jest mało prawdopodobne, aby przeniknęły przez wzmocnione struktury. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że broń ta nie trafi w zamierzone cele i spowoduje ofiary cywilne, ponieważ pociski nie są zoptymalizowane do tej roli, a ich załogi mają niewielkie przeszkolenie do takich zadań" - wskazano.