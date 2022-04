W. Brytania: Resort obrony: Rosja werbując ukraińskich cywilów złamie Konwencje Genewską

Ukraina oskarża Rosję o zamiar wcielania do wojska cywilów z okupowanych terenów, co byłoby naruszeniem Czwartej Konwencji Genewskiej, która zabrania tego typu działań - przekazało w sobotę wieczorem brytyjskie ministerstwo obrony.

"Główny Zarząd Wywiadowczy i Sztab Generalny Ukrainy oskarżyły Rosję o plany wcielenia do wojska ukraińskich cywilów z okupowanych przez Rosję obwodów chersońskiego i zaporoskiego. Byłoby to powtórzeniem podobnych praktyk poboru w okupowanych przez Rosję Donbasie i na Krymie" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

"Artykuł 51 Czwartej Konwencji Genewskiej stanowi, że +Mocarstwo okupacyjne nie może zmuszać osób chronionych do służby w swoich siłach zbrojnych lub pomocniczych+, i +nie jest dozwolony żaden nacisk ani propaganda, której celem jest skłonienie do dobrowolnego zaciągnięcia się do wojska+. +Osoby chronione+ w tym kontekście obejmują ludność cywilną na terytoriach okupowanych. Jakikolwiek werbunek ukraińskich cywilów do rosyjskich sił zbrojnych, nawet jeśli zostanie przedstawiony przez Rosję jako dobrowolny lub służba wojskowa zgodna z rosyjskim prawem, stanowiłby naruszenie art. 51 Czwartej Konwencji Genewskiej" - wyjaśniono.