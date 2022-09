W. Brytania: Resort obrony: rosyjscy rezerwiści muszą sami kupować środki pierwszej pomocy

Niektórym świeżo zmobilizowanym rosyjskim rezerwistom nakazano zaopatrywanie się we własne środki pierwszej pomocy; brak wystarczającego zaopatrzenia medycznego jest jedną z przyczyn spadku morale - przekazało w piątek brytyjskie ministerstwo obrony.

"Zaopatrzenie medyczne rosyjskich oddziałów bojowych na Ukrainie prawdopodobnie pogarsza się. Niektórym świeżo zmobilizowanym rosyjskim rezerwistom nakazano zaopatrywanie się we własne środki pierwszej pomocy bojowej, doradzając, że kobiece produkty sanitarne są opłacalnym rozwiązaniem. Szkolenie medyczne i świadomość w zakresie pierwszej pomocy są prawdopodobnie słabe" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

Wskazano, że niektóre oddziały rosyjskie otrzymały nowoczesne, podobne do zachodnich, bojowe opaski uciskowe, ale przymocowują je za pomocą opasek kablowych, a nie za pomocą rzepów - prawdopodobnie dlatego, że takie wyposażenie jest rzadkie i może zostać skradzione, ale utrudni to lub uniemożliwi szybkie zastosowanie opaski uciskowej w przypadku katastrofalnego krwawienia na polu walki.

"Brak pewności wojsk rosyjskich co do wystarczającego zaopatrzenia medycznego niemal na pewno przyczynia się do spadku morale i braku chęci do podejmowania działań ofensywnych w wielu jednostkach na Ukrainie" - dodano.