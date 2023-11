W. Brytania: Resort obrony: rosyjscy żołnierze na Ukrainie narzekają na fatalne warunki bytowe

Rosyjskie siły na Ukrainie mają problem z zapewnieniem rozmieszczonym tam żołnierzom podstawowych warunków bytowych, a w miarę zbliżania się zimy, problem ten będzie narastał - przekazało w niedzielę brytyjskie ministerstwo obrony.

"W miarę zbliżania się zimy, relacje naocznych świadków z rosyjskich oddziałów rozmieszczonych na Ukrainie sugerują, że odwieczna walka żołnierza z żywiołami pozostaje głównym zmartwieniem rosyjskiej armii" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

Przywołano relacje żołnierzy, którzy przemawiali 1 listopada na odbywającej się w Moskwie na konferencji poświęconej sprawom wojskowym Ogarkov Readings. Opisywali on, że przez wiele tygodni na linii frontu byli "mokrzy od stóp do głów", żyli we wszechobecnym błocie i jedli "monotonne" jedzenie, jeden z żołnierzy mówił, że ryzyko spowodowania ostrzału przez siły ukraińskie oznaczało, że "nie mogli nawet zagotować kubka herbaty".

"Utrzymanie przyzwoitego poziomu komfortu osobistego i dobrej administracji na pozycjach obronnych jest wyzwaniem dla każdej armii. Jednak dowody z otwartych źródeł sugerują ogólnie bardzo niski poziom podstawowej administracji polowej wśród sił rosyjskich. Jest to prawdopodobnie częściowo spowodowane deficytem zmotywowanych młodszych rangą dowódców, a także zmiennym poziomem wsparcia logistycznego" - oceniono w aktualizacji.