W. Brytania: Resort obrony: rosyjska administracja na okupowanych terenach celem ataków

Rosja dąży do podważenia legitymacji państwa ukraińskiego i umocnienia własnych rządów na okupowanych terenach, ale panujące tam nastroje antyrosyjskie powodują, że jej urzędnicy stają się celem ataków - przekazało w środę brytyjskie ministerstwo obrony.

"W Donbasie siły rosyjskie prawdopodobnie skupią się w nadchodzącym tygodniu na zajęciu kilku małych miasteczek, w tym Siewierska i Dołyny na kierunkach słowiańskim i kramatorskim. Obszary miejskie Słowiańska i Kramatorska prawdopodobnie pozostaną głównymi celami tej fazy operacji" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

"Rosja nadal dąży do podważenia legitymacji państwa ukraińskiego oraz umocnienia własnych rządów i kontroli administracyjnej nad okupowanymi częściami Ukrainy. Ostatnio obejmowało to inicjatywę nawiązania współpracy między rosyjskimi i ukraińskimi miastami i regionami w celu stworzenia administracji po zakończeniu konfliktu oraz dekret ułatwiający Ukraińcom uzyskanie rosyjskiego obywatelstwa. Antyrosyjskie nastroje w okupowanej części Ukrainy prowadzą do tego, że rosyjscy i prorosyjscy urzędnicy stają się celem ataków. Mianowana przez Rosjan administracja w miejscowości Wełykyj Burłuk przyznała, że jeden z jej burmistrzów zginął 11 lipca 2022 roku w wyniku wybuchu bomby w samochodzie. Branie na cel urzędników prawdopodobnie będzie eskalować, zaostrzając i tak już znaczne wyzwania stojące przed rosyjskimi okupantami i potencjalnie zwiększając presję na już zredukowane formacje wojskowe i bezpieczeństwa" - wskazano również.