W.Brytania: Resort obrony: rosyjska ofensywa na Bachmut przystopowała

Rosyjska ofensywa na Bachmut w Donbasie w znacznej mierze przystopowała - podkreśliło w sobotę ministerstwo obrony Wielkiej Brytanii. Według resortu jest to skutkiem wyniszczenia rosyjskich sił. Duże straty podczas obrony miasta poniosła też armia ukraińska.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Sytuację strony rosyjskiej mogły też pogorszyć napięcia pomiędzy resortem obrony Rosji a najemniczą firmą tzw. grupą Wagnera, która również ma swoich bojowników na tym odcinku - zaznaczyło ministerstwo w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

Według resortu działania Rosji najprawdopodobniej skupiły się na Awdijiwce na południu od Bachmutu i okolicach miejscowości Kreminna i Swatowe na północy. Tam - jak czytamy - rosyjskie siły najprawdopodobniej będą dążyć do ustabilizowania linii frontu. Świadczy to o powrocie do bardziej defensywnego planu w związku z niesatysfakcjonującymi rezultatami ofensywy. (https://tinyurl.com/53sv4h2v)