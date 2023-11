W. Brytania: Resort obrony: sabotaż na kolei pozostaje wyzwaniem dla rosyjskich władz

Siedemnaście miesięcy po odnotowaniu pierwszych takich zdarzeń, sabotaż rosyjskich kolei dokonywany przez aktywistów antywojennych nadal stanowi poważne wyzwanie dla rosyjskich władz - przekazało w środę brytyjskie ministerstwo obrony.

W codziennej aktualizacji wywiadowczej przywołano badania przeprowadzone przez niezależny rosyjski portal Mediazona, według którego od czasu inwazji do października 2023 r. do sądu trafiło 76 przypadków sabotażu kolejowego, a co najmniej 137 osób, z czego zdecydowana większość ma poniżej 24 lat, zostało postawionych w stan oskarżenia.

Jak wskazano, od początku 2023 r. na kluczowych elementach infrastruktury kolejowej umieszczane są tabliczki informujące, że zgodnie z rosyjskim kodeksem karnym za sabotaż grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.

"Rosyjska logistyka wojskowa, w tym zaopatrzenie wojny na Ukrainie, pozostaje zależna od 33 tys. km linii kolejowych w kraju. W sytuacji, gdy praktycznie wszystkie metody jawnego sprzeciwu są w Rosji zakazane, sabotaż nadal przemawia do mniejszości młodych ludzi jako metoda protestu przeciwko +specjalnej operacji wojskowej+" - skomentował brytyjski resort obrony.